Pour faire face à l’épidémie de rougeole qui sévit actuellement en Guinée, la compagnie RUSAL a offert à notre pays 40 000 doses de vaccins. La remise de cet important lot a eu lieu ce vendredi 17 mars 2017 au siège de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire, a-t-on constaté, à travers un de ses reporters. Cette remise a eu lieu en présence de l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Guinée, Alexander Brégadzé.

Depuis le 08 février 2017, le gouvernement guinéen a déclaré une épidémie de rougeole dans le pays. Devant la multiplication du nombre de cas, environ 2600 cas enregistrés et 7 morts, la Guinée a fait appel aux partenaires. C’est dans cette logique que la compagnie RUSAL a offert à notre pays 40 000 vaccins contre la rougeole.

Pour le représentant de RUSAL en Guinée, Pavel Vassiliev, ce geste se situe dans le cadre du partenariat public-privé et vise à appuyer la Guinée dans les moments difficiles. « L’action d’aujourd’hui s’inscrit dans un cadre continu. La compagnie RUSAL a toujours aidé la Guinée pendant l’apparition des épidémies dangereuses comme d’autres épidémies qu’on a connues dans ce pays. En collaboration avec le ministre guinéen de la santé, nous avons lutté contre le virus Ebola et aujourd’hui nous sommes là pour également essayer de voir comment vaincre complètement la rougeole qui sévit actuellement en Guinée. L’hôpital que nous avons construit à Kindia va recevoir les malades de rougeole et les traiter , nous rassurons le gouvernement guinéen d’être toujours à ses côtés pendants les moments difficiles », a expliqué monsieur Vassiliev.

Dr Sakoba Keita, directeur général de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire, a remercié les donateurs pour ce geste à l’endroit de notre pays. « Nous sommes très heureux de la promptitude avec laquelle nos partenaires de Rusal ont réagi devant notre appel. Cette donation de la compagnie Rusal nous permet de planifier l’enclenchement de la riposte dans les préfectures où l’épidémie a été déclarée », a dit Dr Sakoba Kéita.

La cheffe de cabinet du ministère de la santé et de l’hygiène publique a salué ce geste aux noms du ministre de la Santé et du Président de la République. «Je remercie la société Rusal qui n’est d’ailleurs pas à son premier geste, Rusal à toujours aidé le ministère de la santé dans la lutte contre le épidémies précédentes »,a dit en substance Fanta Kaba.

Il faut rappeler que depuis l’apparition de la rougeole en Guinée Rusal est la première société étrangère à répondre à l’appel du ministère de la santé à la communauté Internationale. En plus des 40 mille doses de vaccins offert à la Guinée, la société met à contribution pour le traitement des malades de rougeole le centre de recherche en épidémiologie microbiologie et des soins médicaux que Rusal a construit à Kindia. Afin de réaliser cette tâche, le CREMS a été inclus dans le système national de lutte contre la propagation des maladies infectieuses.

Le centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et de soins médicaux (CREMS) a été construit par RUSAL en 2015 pour lutter contre l’épidémie d’Ebola en Guinée. Les investissements de RUSAL dans la construction de ce centre s’élève à plus de 10 millions de dollars US. Les possibilités du CREMS permettent d’hospitaliser simultanément plus de 60 malades.

Aminata.com