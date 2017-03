now playing

Le 14 mars date du décès de Siradio Diallo journaliste fondateur du PRP devenu dans la foulée UPR avait l’habitude de réunir famille, militants et sympathisants de l’illustre homme pour une commémoration mais pas cette fois ci et la pilule passe mal chez les citoyens de Labé qui sont partagés entre déception et regret.

Oury Diallo ne passe pas par quatre chemins il assène la vérité comme il la comprend :

« c’est un regret parce que Mr Siradio Diallo a été un homme que toute l’Afrique a connu et admiré suite à son comportement sur bien de fronts pour la mise en place de la démocratie, si les héritiers sont incapables de commémorer ses faits d’arme et sa mémoire c’est un regret. …

Chez nous il n’y a pas de parti mais plutôt des leaders, ce n’était ni l’UPR, ni le peuple qui était fort mais Siradio ,l’UPR n’existe plus que de nom mais en réalité le parti est mort ils l’ont tué. Peut être que si le parti parvient à dénicher un homme avec autant de charisme qu’il pourra espérer renaitre de ses cendres »

Si à l’occasion de l’an 13 il n’y a pas eu commémoration Aliou Baldé ,lui n’a aucun mal à identifier les responsables avec un brin de regret :

« c’est une négligence du parti et de sa famille aussi sinon Siradio Diallo a beaucoup fait pour le pays et l’ anniversaire de sa disparition devait absolument être commémoré surtout à Labé »

En attendant , la mobilisation autour de l’an 12 de la disparition de l’illustre homme n’a pas fini de cicatriser dans les cœurs et les esprits où les vielles rancœurs , les tiraillements ‘’puérils’’ et les contestations contre certains barons du parti si fortes que l’implosion dans les rangs de l’UPR n’est pas loin si elle n’est pas encore là.

Ousmane Koumanthio Tounkara