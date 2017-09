Les souvenirs du massacre du 28 septembres vus de Labé

Il y a 8 ans jour pour jour ce 28 septembre qu’au stade du même nom à Conakry une manifestation de l’opposition était réprimée dans le sang .157 morts, des femmes violées et humiliées au grand jour .8 ans après les victimes et leurs familles attendent toujours que justice soit faite.

A Labé notre rédaction a voulu savoir comment les citoyens vivent la date.

Chez les politiques Aliou Laly Diallo responsable es jeunes de l’UFDG ne nourrit pas confiance car selon lui le président Alpha Condé s’est entouré de bien d’entre les auteurs de ces atrocités :

« beaucoup d’horreurs, des guinéens violer des sœurs en pleine journée, des guinéens tuer des guinéens c’est une date qui me rappelle de mauvais souvenirs et j’attends que justice soit faite mais je suis en même temps inquiet car les auteurs sont autour du professeur Alpha Condé et occupent de hautes fonctions, le dossier n’avance pas. »

Membre de la société civile préfectorale Alimou Barry rajoute que :

« la Guinée est attendue au tournant car dans un pays ce qui équilibre la société c’est la justice donc nous attendons fermement ce procès. »

Plus habitué des questions judiciaires Maitre Moulay Ismael Diallo a une autre lecture de la chose :

« il y a l’instruction qui continue, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été écoutées en tant qu’accusées ou inculpées des victimes finalement le dossier doit être déposé chez un procureur qui doit se préparer à ressortir la raison de chacun, les gens disent que c’est lent mais cette procédure doit aller doucement. »

Pour piqure de rappel la principale clé de voûte du procès notamment le lieutenant colonel Toumba Diakité avait été épinglé à Dakar ravivant les espoirs chez les victimes, autres mis en cause il y a le capitaine Dadis Camara en exil forcé à Ouagadougou et persona non grata en Guinée pour l’heure, le colonel Thiegboro Camara en fonction dans les services de lutte antidrogue , le General Mathurin Bangoura actuel gouverneur de Conakry pour ne citer que ceux ci.

Ousmane Koumanthio Tounkara