Après son élection à l’issue d’une assemblée générale tenue le 2 et 3 février 2017 à Conakry, la nouvelle équipe de la Coalition nationale, ‘’Publiez Ce Que Vous Payez Guinée’’ (PCQVP) a rencontré les médias à la maison de la presse de Guinée ce lundi 13 février 2017 pour parler de ses objectifs.

Dans son discours, Docteur Alpha Abdoullaye Diallo nouveau président de cette organisation a dit que sa coalition est constituée par les plateformes, réseaux, organisations de la société civile légalement constitués en Guinée.

« Notre coalition a pour objectifs de veiller à l’exploitation des ressources naturelles au bénéfice du citoyen guinéen, suivre et de participer à la mise en œuvre par la Guinée de l’Initiative de Transparence des Industries Extractives (ITIE), veiller à la gestion transparente, efficiente et responsable des ressources naturelles de la Guinée et lutter contre la corruption sous toutes ses formes, implanter et développer, en Guinée, la campagne PCQVP, assurer l’information, la formation, la sensibilisation, la mobilisation, le renforcement des capacités de ses membres et de la société civile sur les questions de gestion et de transparence des ressources naturelles », a-t-il indiqué.

Poursuivant, Dr Diallo a fait savoir que les organes de gouvernance de la coalition sont l’Assemblée Nationale et le Bureau de coordination nationale. Selon ses dires, elle dispose sept (7) sur sites miniers

notamment à Sangarédi, Kamsar, dans la préfecture de Boké, à Kindia, Mandiana, Siguiri, Dinguiraye, Beyla, N’Zérékoré.

« On parle de suivi de la production. C’est des formules. On parle de chiffres d’affaires sur lesquels sont basées les redevances que les sociétés paient au niveau des zones minières. Comment on calcule les redevances minières ? Tout cela nécessite des expertises. Donc le rôle de la coalition c’est comment renforcer le maximum d’organisations à la base pour qu’à leur tour elles renforcent les compétences des communautés, puisque cette exploitation est faite dans des zones bien distantes. Il faudrait que les populations riveraines comprennent certaines pratiques pour mieux faire valoir leurs droits et participer à la gouvernance minière », explique le conférencier.

Et de conclure: « La coalition nationale ‘’Publiez Ce Que Vous Payez’’ est la seule plateforme de la société civile compétente sur les questions de bonne gouvernance et de transparence dans le secteur minier. Elle est l’interface entre l’Etat, les sociétés minières et les populations en vue de permettre aux communautés impactées par l’exploitation minière de survivre à l’après exploitation minière ».

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

(+224) 622 304 942/ 657 149 592

aliousarayabhe@gmail.com