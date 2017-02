REPORT THIS

A l’instar de leurs coreligionnaires à travers le monde, les musulmans Guinéens célèbrent ce mardi 15 octobre l’Aïd El Kebir ou la fête du mouton appelée également la tabaski.

Dans un communiqué radiodiffusé sur les antennes des médias d’Etat, la journée de ce mardi a été déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national.

Dans les familles, nombreux sont ceux qui essaient de faire plaisir aux proches pour rendre la fête belle, malgré la précarité dans laquelle les populations vivent.

En plus de nouvelles tenues pour les fêtards, les fidèles musulmans, dans la mesure du possible, égorgeront chacun un caprin ou un bovin pour sacrifier à l’image d’Abraham, le père de la religion musulmane.

Celui-ci, explique le Coran, a été soumis à l’épreuve par le Créateur de sacrifier son unique fils Ismaél. Sur ordre d’Allah, l’Ange Gabriel, viendra janty electronic cigarette apporter du Paradis un bélier pour le substituer et le sauver, alors que son Père, Abraham était sur le point de l’égorger.

Ce sacrifice considéré depuis lors comme un rituel chez le musulman constitue l’une des étapes les plus importantes de la fête de l’Aïd El Kebir. Elle est également marquée par la fin du pèlerinage à la Mecque. La veille, tous les pèlerins, se rendent à Arafat puis à Mudjdalifa, où le Prophète Mouhamad PSL, avait prononcé son dernier discours.

Cette année, selon les statistiques, ce sont 1,5 millions de Musulmans de part le monde qui se sont donnés rendez-vous dans la plaine d’Arafat.

Notre rédaction, Aminata.com, saisit cette joyeuse occasion pour adresser ses meilleurs vœux de Bonheur, de Santé et de Paix à l’ensemble de la communauté musulmane de Guinée et du monde. Bonne fête à tous et à toutes.

La Rédaction

Laisser votre commentaire

Pas d'article.