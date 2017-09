Les citoyens de Donghol Dayebe réclament la tête du premier responsable du quartier

Quelques mois après que le vice président de la délégation spéciale Mamadou Doumbouya ait annoncé la prochaine délocalisation du quai de collecte des ordures actuellement situé au cœur de la ville vers le quartier périurbain de Donghol Dayebhe , les citoyens de la zone ont tenu a opposé leur refus à cette annonce.

Le quartier a fourni déjà beaucoup d’espaces pour le bien de la cité rappellent- ils car une parcelle est prévue pour accueillir la construction d’un hôpital régional plus capacitif et moderne, un centre de formation et l’aménagement d’un cimetière mixte pour musulmans et chrétiens.

Aussi les citoyens du quartier rappellent les risques liés à l’implantation des ordures dans leur environnement.

Les arguments sont solides car il s’agit du danger que certains déchets constitueraient pour les animaux d’élevage, la pollution de l’environnement dont de cours d’eau qui ont nécessité beaucoup de soins et d’efforts et surtout à l’esthétique du quartier.

Aussi ,se sentant trahi par le président du conseil de quartier Elhadj Alpha Oumar Barry qui a pris la décision unilatérale de céder 10 Ha du foncier commun à tous les habitants du quartier, ces derniers ont réclamé sa tête et espèrent que les sceaux lui soient retirés au profit d’un nouvel homme qui sera investi de la confiance des citoyens.

Cette exigence n’a encore pu être soumise à la délégation spéciale car c’est le weekend que cette fronde a débutée, ce qui n’augure pas d’un début de semaine tranquille pour le sieur Barry.

Déjà ces dernières 24 heures ,un document de cession signé du président du conseil de quartier est entrain de circuler ,document présentant Elhadj Alpha Oumar Barry à la fois comme cédant et comme autorité de validation puisque le document porte les signatures des cédants dont il est le représentant de l’autorité du quartier qu’il est et de celle de l’ancien maire de la commune urbaine Elhadj Amadou Thiam. Affaire à suivre.

Ousmane Koumanthio Tounkara