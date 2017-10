« Les biens de Lansana Conté ont été bradés », dénonce le député Aboubacar Soumah

L’ancien maire de Dixinn et professeur d’Université Aboubacar Soumah, était devant la presse ce mercredi 4 octobre 2017, à Conakry pour faire le point sur la situation de la gestion de l’héritage de Feu Général Lansana Conté qui a dirigé la destinée de la Guinée de 1984-2OO8.

« Les résultats sur la gestion de l’héritage de feu Général Lansana Conté, sont probants. Avant la date du 4 août 2016, j’avoue l’ex- première dame de la République Madame Henriette Conté, le frère du président le Colonel Harouna Conté et d’autres ont fait des démarches au prés de ma personne pour pouvoir sauver la situation d’héritage de notre disparu.

A l’époque vers les années 2016 presque tous les biens immobiliers du Général Lansana Conté, ont été bradés, vendus non pas par les héritiers. Mais vendu par des personnes qui se sentaient ouverte par une quelconque décision judiciaire. Apres le décès nous avons demandé en famille à ce que les héritiers gèrent leur propre héritage. Nous n’aimerions pas nous les jeunes frères du défunt de nous mêler de la gestion directe de leur héritage.

A cet effet nous avons tenu une réunion appelée conseille de famille en désignant, Mme Henriette et Ousmane Conté comme coadministrateurs de la succession de ce procès-verbal de conseil de famille qui a été transmis au tribunal de première instance de Kaloum dont le président de la section civile est Mr. Sow , il a pris un jugement d’hérédité malheureusement avec l’incompréhension entre héritiers, Mr. Sow , était obligé de prendre un notaire qui était chargé de partager et liquidation des héritages , mais cela ne veut pas dire de vendre . C’est ainsi Mr. Tamadou a été désigné à cet effet pour recenser, procéder au partage et voir liquidation. Ce dernier a travaillé jusqu’à un niveau. Certains héritiers ont pensés que, il travaillait au nom d’un groupe d’héritier, il faut changer par madame Yansané né yari Soumah notaire également avec une équipe. Mais dans cette ordonnance de désignation de notaire, le juge a tenu à ce que chaque trimestre qu’un rapport de notaire soit déposé sur sa table pour appréciation. Malheureusement de Tamadou à Madame Yari les avocats de certains héritiers se sont associés avec cette dame pour pouvoir vendre les biens.», déplore le député Aboubacar Soumah reconverti en leader politique

Poursuivant son intervention, l’ex-maire de la commune de Dixinn Aboubacar Soumah, dira « Le recensement étant fait et le partage n’étant pas, tous les biens qui ne sont pas partagés restent dans ce qu’on appelle l’indivision. Un héritier, il n’y a pas une question de majorité lorsqu’un bien se trouve dans l’indivision en matière d’héritage. Même si vous êtes au nombre de 10 les 9 acceptent de vendre et un seul contestant. C’est n’est pas vendable parce que tout simplement c’est une question d’unanimité. Donc les gens ne tenaient même pas de cette rigueur de la loi. Au contraire voulant avoir ce qu’ils veulent aussi au nom des héritiers, ces avocats signaient et procédaient à la vente.

Pour preuve les deux immeubles de la cité ministérielle et la fondis ont été vendus. Ainsi que, l’immeuble de Kountia avec tous son contenu deux mille et quelques parcelles également même là où Kerfala personne Camara KPC a construit se trouvait dans le terrain du Général Lansana Conté … tous a été systématiquement vendus. En plus de ces terrains et des immeubles les biens qui étaient dans les plantation à Gbantama, les tracteurs et tous les équipements n’ont pas été épargnés à la règle. Même l’argent qui était à la banque a été sorti et reparti également. »

Ensuite, il a ajouté ce qui est plus grave dans cette affaire d’héritage ‘’ ce ne sont pas des héritiers qui viennent demander à ce qu’on vende leurs biens. C’est l’ensemble de ces avocats et le notaire qui se réunissent en décidant de quoi vendre parmi l’héritage laissé par notre regretté présidant Conté. En même temps c’est eux-mêmes qui fixent le prix, trouver l’amateur, le client et vendent. Ils repartissent le produit de la vente entre les héritiers en chèque bancaire. C’était une obligation tu veux ou non ils viendront te tendre ce chèque vouloir refuser, ils posséderont à virer ce montant dans ton compte bancaire. Même Mme. Henriette Conte a été victime de ça. C’est ainsi nous avons décidé de commencer la saisie des biens vendus que nous considérons illégales.

Avec le combat , nous sommes parvenu à récupérer notamment les 2905 parcelles , les 14 et demi parcelle de Lambanyi , les immeubles de la cité ministériels petits été grand, le domaine qui est juste derrière là où logeait madame Sète Conté , nous avons engagé les démarches vers la Fondis à Boussoura et les plantations pour leurs récupérations .Et nous continuions la lutte. Parce qu’il y a une loi qui protège les anciens présidents morts ou vivants, un bien d’un chef de l’Etat n’est pas vendable même ses anciens boubous ne doivent être vendus. Malheureusement toutes les dispositions de cette loi ont été violé dans ce processus de l’héritage du feu Général Lansana Conté.»

Zézé Enèma Guilavogui pour aminata.com

