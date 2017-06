Lelouma: 60 personnes frappées d’intoxication alimentaire

les populations de Lelouma ont vécu une grosse frayeur ces dernières 48 heures. En effet une 60 de personnes dont l’âge varie entre 5 ans et la vingtaine ont été pris d’une violente secousse de diarrhées et de vomissements pour cause d’intoxication alimentaire .

Le personnel de l’hôpital préfectoral de Lelouma était si débordé qu’il a fallu que la hiérarchie au niveau régional dépêche des renforts du commando ERARE basé à Labé pour aider à la prise en charge des malades .

Les cas sont de plusieurs niveaux avec un mal plus ou moins grands chez les sujets.

Tous les cas répertoriés sont localisés dans la commune urbaine de Lelouma et précisément dans 5 secteurs que sont : Thiagné avec trente personnes touchées, Ley Saré 19 personnes, Hore Fomon7 personnes, Kabita un cas unique et Pore Goby avec 3 cas.

Du diagnostic effectué jusque là 60% des personnes touchés ont plus de 15 ans et aux dernières nouvelles tous les cas pris en charge connaissaient une nette amélioration.

Pour rappel la consommation d’un repas collectif composé de lait caillé et de riz au gras est la cause de cette intoxication que beaucoup avait craint être une résurgence du virus Ebola.

Ousmane Koumanthio Tounkara