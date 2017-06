Le web-activiste Kindy Dramé parle de son application « Liberté de la presse Guinée » [Entretien]

Kindy Dramé est un jeune guinéen vivant en Hexagone,passionné des TIC et surtout web activiste, il a réussi à mettre au point une application dénommée Liberté de la presse pour aider à la protection des hommes de médias et leurs droits.

Aminata: M.Dramé!bonjour

Kindy Dramé: Bonjour monsieur

Aminata: Vous venez de mettre en ligne l’application mobile qui s’appelle LIBERTE DE LA PRESSE GUINEE

Qui est le développeur de cette application ?

Je suis kindy Dramé, consultant en communication web entrepreneur, je suis le développeur de cette nouvelle application « Liberté de la presse Guinée ».

Aminata: Combien de temps cela vous a pris pour mettre cette application en ligne ?

Kindy Dramé :En effet, il m’a fallu quelques semaines pour développer l’application. Qui est disponible pour le moment que pour les smartphones Android. Mais la version ISO est aussi en développement.



Aminata: C’est quoi l’objectif de cette application ?

J’ai développé cette application pour aider au renforcement des capacités des journalistes guinéens sur la bonne connaissance de la réglementation de leurs métiers en République de Guinée. C’est n’est pas une révolution en soit c’est juste la loi organique L/2010/02/CNT DU 22 JUIN 2010 Portant sur la Liberté de la Presse en Guinée que j’ai mise en application mobile.

L’idée, c’est d’accompagner le journaliste, lui permettre d’avoir sans encombre un document qu’il pourra consulter quand il voudras dans le taxi, au travail, etc. Vous savez mieux que moi le problème que rencontrent les journalistes dans l’exercice de leur métier dans ce pays. Si chacun connaît son rôle et respect la loi ça facilitera grandement le travail des médias. Il faut aussi ajouter à cela, j’espère que ça ralentira certaines dérives de certains de vos confrères journalistes ; ce n’est pas par ce que vous êtes journaliste qu’il vous ait tout permis et n’importe comment.

Aminata: Quels sont les personnes outre les journalistes qui sont ciblés à travers cette application?

Kindy Dramé:

Connaitre le code de bonnes conduites et de l’exercice de son métier ne pourra que vous aider. Et l’avoir permanent sur vous juste avec une touche sur votre téléphone va beaucoup aider cette corporation. Cette application peut vraiment, je suis convaincue apporté son plus, pas besoin d’avoir tout le code dans la tête. Ou de trimbaler les 39 pages de la loi sur choix, J’ai aussi développé cette application pour les forces de l’ordre, car tous savent les relations tendues qu’ont les journalistes et les hommes en uniforme.

Vous y croyez fort en votre application quelle en peut être la portée réelle ?

Kindy Dramé : Si l’application est largement téléchargée et vulgariser, elle leur aidera à mieux connaitre la réglementation. » Est-ce que je dois en tant que militaire, gendarme ou policier empêcher un journaliste de faire son travail ? Etc ; pleins de questions qui pourront être résolues facilement ainsi. Les situations sont assez nombreuses et complexes.

Mieux, on connaîtra la loi plus sera bénéfique pour les professionnels. En gros aider dans la bonne compréhension du métier à toutes les entités de la population. Pas qu’au journaliste ! Vu également le problème de connexion à internet, j’ai aussi fait en sorte que l’application soit disponible sans internet.

Donc pas d’excuse pour ne pas la télécharger rire, J’ai aussi créé une page Facebook pour l’application à retrouver sous le même nom.

J’invite tous à télécharger et à revoir les leçons pour le bien de notre société !

Voici le lien vers l’application : https://goo.gl/PfLzoe

Et la page Facebook : https://goo.gl/AUAc9z