Après les opposants, le président de l’institution nationale des droits de l’Homme(INIDH) et certaines organisations de défense des Droits Humains, c’est le tour du gouvernement guinéen de condamner les propos de Malick Sankon directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale(CNSS) et membre du bureau politique national du RPG qui avait annoncé il y a quinze jours, le recrutement de 2500 jeunes pour une autodéfense.

Prenant la parole au nom du gouvernement ce samedi 28 octobre 2017 à l’assemblée générale hebdomadaire du RPG, Dr Mohamed Diané ministre de la défense nationale a dit que le parti d’Alpha Condé n’a jamais formé de milice quand il était dans l’opposition et ce n’est pas aujourd’hui qu’il va le faire.

« J’ai tenu à m’adresser à vous sur un sujet extrêmement important. Depuis deux semaines, nous voyons sur les réseaux sociaux et dans les journaux, des informations qui n’ont rien à voir avec l’idéologie et les objectifs de notre parti. Nous nous sommes battus pour l’instauration de la démocratie, la justice de l’Etat de droit, pour un développement équilibré de notre pays. Nous avons toujours resté légalistes pendant toute la durée du combat que nous avons mené dans l’opposition. Nous avons mobilisé des centaines de milliers de personnes ici, nous n’avons jamais empêché la population de vaquer à ses occupations », a-t-il entamé.

Et Docteur Diané de poursuivre : «Depuis 2011 la Guinée, sous le professeur Alpha Condé, a engagé un processus de réforme du secteur de défense et de sécurité pour rendre notre armée républicaine. Le gouvernement du professeur Alpha Condé ne tolérera jamais la formation de milices d’autodéfense dans notre pays. Je profite de l’occasion pour inviter l’ensemble des responsables et militants du parti à éviter de tenir des propos qui sont contraires à notre idéologie et à la Démocratie. Si de tels propos ont été tenus au niveau de notre assemblée générale, nous le regrettons. Le RPG et partis alliés n’accepteront jamais la formation de milices d’autodéfense dans notre pays. En tant que ministre de la Défense Nationale et membre du bureau politique national, je réitère que seuls les services de défense et de sécurité sont habilités à assurer la sécurité des citoyens et leurs biens ».

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

