L’assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo sera très bientôt jugé !

Lors de la conférence de presse organisée par le Parquet de Conakry le vendredi 7 juillet, à la Maison de la Presse de Coléah, le procureur du Tribunal de Première Instance de Dixinn, Sidy Souleymane N’Diaye a été interpellé sur le dossier de notre confrère Elhadj Mohamed Koula Diallo, assassiné le 5 février 2016 aux abords du siège du parti UFDG. Depuis cette date, l’opinion nationale et internationale attend toujours l’aboutissement dudit procès.

Selon le Procureur du Tribunal de Dixinn : « quatre personnes sont poursuivies pour assassinat. Je vous demande tout simplement d’être tolérants, nous n’avons qu’une seule salle d’audience pour plus de 200 dossiers criminels. Ce dossier est prêt, il figure parmi les dossiers programmés pour être jugés très bientôt devant le Tribunal criminel, ce n’est qu’une question d’enrôlement. Calmer vous (les journalistes), le dossier est prêt pour jugement », a-t-il rassuré.

Pour l’ancien vice-président de l’UFDG, Bah Oury : « Les circonstances et les motivations de ce crime odieux doivent être explicitées par la justice de la manière la plus transparente, équitable et en conformité aux principes du droit pour protéger à la fois la présomption d’innocence des prévenus mais également rendre justice aux victimes ».

Oumar M’Böh pour Aminata.com

+224 622 624 545/666 369 744

mbooumar@gmail.com