Lappé est convaincu de la victoire CHAN deuxième journée des éliminatoires ce samedi au stade du 28 septembre

La Guinée reçoit ce samedi au stade du 28 septembre la Guinée Bissau, au compte de la deuxième journée des éliminatoires du Championnat d’ Afrique des Nations (CHAN). En prélude à cette rencontre, les entraineurs des deux équipes étaient ce vendredi face à la presse. Un seul mot d’ordre, la victoire.

Après leur brillante victoire à Bissau il y a une semaine, le sélectionneur du Syli national local Kanfory Lappé BANGOURA et ses poulains veulent rééditer la même performance face à leur public. Selon le coach guinéen, son équipe est prête pour cette nouvelle bataille.

« Avec de la discipline, je pense que pour ce match retour nous pourrons garder cette dynamique de la victoire. Mais tout en respectant l’adversaire. On a revu et corrigé ce qui n’avait pas marché au match aller. On a surtout corrigé nos erreurs défensives, on a amélioré nos qualités sur le plan offensif. Je pense qu’aujourd’hui on a un groupe qui est tout à fait prêt pour rééditer l’exploit qu’on a réalisé au match aller. L’équipe est donc prête et je pense qu’on fera un meilleur résultat également ici à Conakry », a déclaré Lappé BANGOURA.

Dans le camp adverse, l’espoir est toujours de mise. Le préparateur physique de l’équipe de la Guinée Bissau Alpha Oumarou BALDE affirme qu’ils sont venus pour renverser la situation.

« On a fait un bon match à Bissau, malheureusement on a perdu. Ce match se joue en deux parties ; la première mi-temps étant terminée en Guinée Bissau. Nous sommes à Conakry pour la deuxième mi-temps. La Guinée a gagné 3-1 sur notre terrain, mais nous aussi nous pouvons gagner ici. Nous sommes là pour jouer et gagner. On a veçu beaucoup de renversements de situations dans le football. Il y a des équipes qui ont perdu 5-0, et qui ont réussi refaire leurs retards et se qualifier. On est donc là pour refaire notre retard, point final », dixit-il.

La liste complète des 18 sélectionnés :

Gardiens : Moussa CAMARA (Horoya AC), Abdoulaye (Falessadé) CAMARA (Soumba FC)

Défenseurs : Ibrahima Aminata CONDE (Horoya AC), Désiré Yaovi ASSIONGBO (Satellite FC), Abdoulaye Naby CAMARA (ASFAG), Alsény BANGOURA (Horoya AC), Naby CAMARA (Hafia FC), Ismael SYLLA (Fello Star)

Milieux : Ibrahima Sory SANKHON (Horoya AC), Daouda BANGOURA (AS Kaloum), Mohamed N’DIAYE (Séquence FC), Jean MOUSTE (Hafia FC), Mohamed Sorel CAMARA (Fello Star)

Attaquants : Daouda CAMARA (Horoya AC), Seydouba Bissiri CAMARA (AS Kaloum), Amadou Oury BARRY (ASFAG), Mamady DIAWARA (SAG), Sékou Amadou CAMARA (Horoya AC).

