L’ambitieux projet de Mamady Diawara, PTS, d’un « mandat unique de 7 ans »

Le président du Parti du travail et de la solidarité (PTS) et ancien allié du RPG arc-en-ciel suggère à la classe politique guinéenne de réfléchir sur une éventuelle possibilité de modification constitutionnelle pour réduire le nombre de mandat présidentiel, à un mandat unique de 7 ans, au lieu de 5 ans renouvelable une fois comme le prévoit la constitution.

Après l’échec du multipartisme intégral et du mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une fois, le président du PTS Mamady Diawara porte «le projet de mandat unique de 7 ans pour faire taire la tension ethnique et les ambitions démesurées», constatées aujourd’hui.

Le mandat unique est un moyen pour l’élu de se tourner vers le développement du pays. «Il n’a plus besoin de calcul politicien, des cadeaux électoraux qui entrainent forcément de dérapage économique. Il n’a qu’un seul souci, c’est inscrire la Guinée dans l’histoire».

La création du poste de vice-président pourrait aussi amener les acteurs politiques à se passer des clivages politiques qu’on connait aujourd’hui. «Il faut être fou ou atteint d’une cécité politique pour croire que moi Diawara candidat, je puisse prendre un malinké comme vice-président. Alors qu’il n’y a pas que les malinkés, il y a les peulhs, les forestiers et soussous. Quand le ticket est accompagné d’un vice-président et que vous êtes élu pour un an si le vice-président veut, il peut faire de la politique, mais le président a son programme à exécuter pour inscrire la Guinée dans l’histoire».

Dans son ‘‘ambitieux projet’’, le député propose que soit fixé un certain pourcentage que tout candidat à la présidentielle doit obtenir dans certains grandes villes pour être élu. «Ce qui va nous amener à nous investir dans ces grandes villes qui ne sont pas forcement la ville d’origine des candidats ou de leur appartenance ethnique. C’est des villes qui seront considérées comme des villes des grands électeurs. Tout candidat qui doit gérer la Guinée en paix doit être capable d’avoir au minimum 5% à Labé ou à Mamou, Kankan, Kindia, Forécariah, Boké, Siguiri, Nzérékoré, etc. voilà des grandes villes qui sont considérées comme des grands électeurs. Quelqu’un qui veut diriger la Guinée en toute tranquillité s’il est incapable d’avoir ce pourcentage dans ces villes qui ne sont forcement pas peuplées par des gens de son ethnie, je ne vois pas comment il pourra gérer, avoir la confiance de toute une communauté où il n’a même pas un pour cent d’électorat».

Pour vaincre le régionalisme et l’ethnocentrisme tels qu’on les constate actuellement, M. Diawara propose l’instauration du bilinguisme pour les leaders politiques, les ministres et tous les cadres. «Ça va pousser, par exemple un candidats qui ne parle pas malinké, à nourrir son ambition en s’installant à Siguiri ou en épousant une fille de Siguiri. Et pendant ce temps, il va comprendre qu’ils sont tous des guinéens et que la différence est fictive et est artificiellement distillée pour pousser les gens vers une tendance régionaliste et communautaire».

Abdoul Malick Diallo

+224 655 62 00 85

dialloabdoul110@gmail.com



Avez-vous aimé cet article ? Commentez ou partager avec vos amis recommander