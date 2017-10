Le Président de la Fédération Guinéenne de Football, Mamadou Antonio Souaré a été reçu, ce samedi 28 octobre 2017, par le 2ème vice-président et Président de la Ligue de Football Professionnel, Kerfalla Camara KPC en audience dans la résidence privée de ce dernier à Lambanyi pour une séance de travail portant sur l’ensemble des questions liées au développement du Football Guinéen.

Ce tête à tête, de près de 2 heures, entre les deux plus hauts dirigeants du cuir rond guinéen, par ailleurs Président et vice-président du COCAN, s’inscrit dans le cadre des consultations périodiques permettant de passer au peigne fin l’ensemble des problèmes du football guinéen .

Le Président Antonio Souaré a informé son homologue de la ligue des dispositions pratiques prises par la Fédération Guinéenne de Football pour le compte de la saison sportive 2017-2018 notamment dans des compétitions africaines dans lesquelles les différentes catégories du Syli National sont engagées à commencer par le Championnat d’Afrique des Nations dont les phases finales se jouent au Maroc en janvier-février 2018.

Le Président Kerfalla CAMARA ( KPC ) a également pris le temps pour expliquer à son aîné les grands chantiers entrepris au niveau de la Ligue Guinéenne du Football Professionnel que sont les championnats de Ligue I et II pour la saison 2017 – 2018 dont le démarrage est fixé pour le 03 novembre avec un calendrier complet tenant compte des impératifs internationaux. Pour assurer un bon déroulement de ces championnats, et en attendant les subventions nationale et internationale, la fondation KPC pour l’humanitaire a décidé la prise en charge d’un certain nombres de dépenses à savoir :

-la rénovation et l’équipement du siège de la ligue guinéenne de football professionnel

-l’achat de deux jeux de maillots pour l’ensemble des 28 équipes engagées de la ligue 1 & 2

-l’achat de quatre jeux de maillots pour les arbitres

– l’équipement , en matériel de dernière génération , de la cellule médias de la ligue guinéenne de football professionnel

-Le projet d’assurance maladie pour tous les acteurs ( joueurs et arbitres ) du football guinéen

-Le passage en Société de tous les clubs de la ligue 1& 2

Le Président KPC a informé son frère Antonio que le chef de l’état, le Pr Alpha Condé a mis les moyens à sa disposition pour le revêtement en pelouse synthétique de douze ( 12 ) stades du pays. Dans le cadre de ce projet, il a souligné la présence en Guinée actuellement de deux experts étrangers pour les travaux préliminaires à la pose des gazons synthétiques.

Ils ont convenu de donner un coup d’accélérateur au Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 afin que la Guinée ne rate pas ce rendez-vous sportif majeur.

D’autres sujets d’intérêts généraux ont été longuement discutés par les deux hommes qui ont constaté une grande convergence de vues sur tous les points abordés.

Avant de se séparer, les deux personnalités les plus importantes du football guinéen ont convenu de maintenir ce contact qu’ils n’ont jamais perdu depuis leur avènement dans leurs fonctions sportives actuelles afin de toujours harmoniser les points de vue sur toutes les questions relatives au football.