Labé:Thierno Abdoulaye Dramé hérite de la présidence du quartier Konkola

Le feuilleton de la succession du défunt Elhadj Ousmane Baldé a connu son épilogue ce matin du vendredi.

Plébiscité la veille Thierno Abdoulaye Dramé a été investi dans les fonctions de président du conseil de quartier de Konkola sous les vivats des jeunes et des femmes du quartier qui l’ont accompagné dans une procession joyeuse et déterminée.

Dans le camp de ses rivaux on accuse une entorse à la procédure Elhadj Lamine Sangaré que beaucoup donnait favori pour son expérience a abdiqué et ne décolère pas :

« je suis au regret de vous dire vraiment qu’il n’y avait pas eu entente ,à 15 heures jeudi que j’entende qu’il y a un groupe qui est allé investir Thierno Abdoulaye auprès de la mairie, en aucun cas je ne peux rejoindre cette décision, la décision doit être consensuelle, il ya vice de forme. »

Tout heureux dans ses nouvelles fonctions Thierno Abdoulaye Dramé a signifié sa joie et sa satisfaction ainsi que son soulagement tout en réitérant son attachement à tout les citoyens du quartier avant de promettre de se débattre et défendre corps et âme le quartier.

Peu avant midi une joyeuse caravane a pris la corniche traversant le quartier Konkola portant en triomphe le jeune président conseil de quartier qu’elle ramenait à son domicile .

Il faut noter que Safatou autre quartier de la même commune est dans la même configuration et pourrait faire parler de lui les prochaines heures.

Ousmane Koumanthio Tounkara