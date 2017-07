Labé/Colonel Moussa Kanté: « la coupe et le transport du bois sont interdits »

En cette période de repos biologique de l’environnement, les acteurs impliqués dans la protection des eaux, de la faune et de la flore ont reçu un émissaire venu du département de tutelle jeudi 20 juillet dans la salle des conférences de la préfecture .

Le colonel Moussa Kanté commandant de la garnison de protection de l’environnement a expliqué le but de son séjour dans la cité et profité pour aborder certaines questions qui taraudaient les citoyens comme la question du bois coupé et non encore acheminé la ville, il a aussi prodigué des conseils aux citoyens pour que le reboisement soit un reflexe chez tous.

« nous gérons l’environnement qui est un secteur transversal, si chacun apporte sa contribution ça peut marcher….la matière bois doit être préservée, c’est sacré pour nous, le bois doit être coupé selon une certaine réglementation.

Près de 20 ans que la coupe est anarchique, coupe le bois qui veut et non qui est autorisé……

Il faut reboiser pour restaurer ce qui est détruit ,si chacun plantait deux ou trois arbres par an réellement ça allait produire un grand résultat pour nous….

Si le bois coupé se trouve encore en forêt il faut chercher à faire un bon classement et le garder…. »

Sur ce dernier point l’émissaire du département de l’Environnement a précisé que ce n’est pas que la coupe qui est interdite en cette période que le transport l’est autant précisant toutefois que le bois déjà sur le marché n’est pas concerné par la mesure d’interdiction .

Pour rappel ,ils sont 2500 agents formés et déployés dans toute la Guinée pour les besoins de protection de la faune et de la flore.

Ousmane Koumanthio Tounkara

