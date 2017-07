Labé : voici les raisons de la pénurie dans la desserte en eau courante ces derniers jours

Comme il est devenu une habitude depuis quelques jours la cité de Karamoko souffre d’une pénurie dans la desserte d’eau courante.

10 jours selon les citoyens ,juste ‘ jours rétorque le tout nouveau responsable d’agence :

« quand vous parlez d’une dizaine de jours, moi c’est quand je suis venu lundi, c’est ce jour que j’ai pris service, on a lancé l’eau, aux environs de 10 h il y a eu casse ….on passé l’information dans toutes les radios, l’équipe est en cours pour la réparation mais malheureusement on a eu problème au niveau des pièces de raccordement, ça nous a beaucoup fatigué….. en tout cas il y a fort espoir qu’aujourd’hui on finisse la réparation. »

Chez les autorités le préfet de Labé à qui un rapport a été adressé par la guinéenne des eaux a confirmé la panne et le fait que l’équipe travaille d’arrache pied pour relancer la desserte :

« …effectivement depuis quelques jours il n’y a pas d’eau dans la desserte de la SEG ,à cause d’une panne survenue à Maléah (quartier de la périphérie du centre urbain de Labé).

Par chance, ils ont tout le matériel sur le terrain et ils sont entrain de réparer et nous avons insisté pour que cela soit fait dans les plus brefs délais…. »

Les efforts pour réparer la panne sont intenses au point que la vitale denrée peut bien faire son retour cet après midi du lundi chez les abonnés de la cité de Karamoko Alfa pour les essais et demain au plus tard pour la desserte normale. Affaire à suivre.

Ousmane Koumanthio Tounkara

Commentaires