Labé : Remise des diplômes aux étudiants en fin de Cycle

Ce vendredi 30 juin 2017,l’Université de Labé a dans une grande solennité procédé à la remise des diplômes aux étudiants en fin de cycle.423 c’est le nombre évalué parmi eux 408 ont pu engranger les 180 points nécessaires à valider le précieux sésame dont 55 filles.

En faculté des sciences et techniques ils sont 198 soit 71 en informatique, 81 en MIAGE,7 en maths et 39 en biologie. En administration publique ils sont 34 pour 26 en Économie pour le reste les chiffres sont: 70 en sociologie, 18 en langue Arabe,26 en langue Anglaise et 36 en lettres modernes soit un pourcentage de réussite = 96,53℅.

15 étudiants se voient ainsi assignés à la reprise soit 5 en MIAGE,1 en lettres, 1 en biologie, 1 en Administration publique ,5 en Anglais sachant qu’un étudiant avait été la mortelle victime d’un accident il y a quelques mois.

Ivre de joie,le recteur de l’Université M. Mamadou Dian Gongoré Diallo s’est félicité de ce succès autant que du climat favorable qui y a concouru entre des conditions de travail améliorées pour tous les acteurs et l’ option des débats d’idées sur la confrontation de rue chez les étudiants, la motivation n’a pas fait défaut chez les encadreurs.

Pour rappel, l’Université a de justesse été sauvée de la dérive par l’arrivée de l’actuel recteur en Octobre 2013 avec la rupture d’avec des méthodes peu honorables qui y avaient jusque là cours dans l’ancien centre promu au titre d’université.

Ousmane Koumanthio Tounkara