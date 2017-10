Labé : les points saillants de la célébration de la fête de l’indépendance

En ce deux octobre l’anniversaire la proclamation de l’indépendance de notre pays a été célébré à la place des martyrs de Labé située en face du stade Elhadj Saifoulaye Diallo.

Pour l’occasion tous les corps militaires et paramilitaires ont été mobilisés ainsi que les représentants des services de l’Etat dont les administrateurs les plus haut perchés à savoir gouverneur, Préfet et président de la délégation spéciale.

Deux discours ont été prononcés pour la circonstance celui du préfet Safioulaye Bah et celui autre du gouverneur de région Sadou Keita.

Pour le préfet de Labé, Safioulaye Bah le fond du discours est axé sur la nécessité de l’unité nationale :

« 59 ans après l’indépendance nous avons traversé toutes les joies, toutes les peines, toutes les misères, toutes les réussites, il est temps que l’opposition et la mouvance se donnent les mains parce que chacun dans son projet de société souhaite développer le pays. »

Comme un nostalgique du premier régime le gouverneur Sadou Keita a essayé de redorer le blason du premier régime en mettant plus de poids sur la face lumineuse du régime de l’homme du 28 septembre.

« nous reconnaissons que le régime de Sékou Touré a eu ses faiblesses ,c’est quand on gère qu’on commet des erreurs mais nous reconnaissons aussi que son règne a connu des séquences. La démocratie n’est pas née aujourd’hui, sous son règne on a connu la démocratie nationale…En 1984 Ahmed Sékou Touré a laissé118 industries, on ne parlait pas de chômage pendant les 26 années parce que c’était un régime étatique…. Le secteur privé était considéré comme un secteur anti peuple… »

La nouba du camp Elhadj Oumar a agrémenté la cérémonie officielle quelques minutes encore après le départ des officiels et sous l’œil des quelques citoyens de la ville qui ont bien voulu faire le déplacement constatant du coup et de visu la différence des célébrations actuelles comparées à celle d’avant qui étaient plus lumineuses.

Il faut noter qu’un petit crachin matinal s’est invité un quart d’heure avant la commémoration de la fête nationale à Labé.

Ousmane Tounkara pour Aminata.com