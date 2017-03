now playing

Prévu pour deux jours soit les 21 et 22 mars dans la salle de conférence de le préfecture ,le conseil d’administration préfectoral s’est ouvert ce mardi en présence du gouverneur de région, du préfet et maitre de céans entouré de son cabinet ,des 12 sous préfets de sa juridiction flanqués de leurs maires ainsi que l’honorable Cellou Baldé et le préfet de Pita Ibrahima Diallo comme invité .

Pour son discours Elhadj Safioulaye Bah à pointer du doigt certaines pratiques qui maintiennent son service en deçà des attentes :

« c’est notamment l’insuffisance du personnel ou le personnel mal utilisé, la vétusté des infrastructures, l’absence du crédit de fonctionnement .

Un autre problème sérieux il s’agit du conflit d’attribution et de compétence entre services régionaux et préfectoraux.

Mr le gouverneur j’ai l’honneur de vous soumettre très respectueusement le budget préfectoral exercice 2017 pour approbation à la somme de un milliard deux cent vingt deux millions quatre cent trente deux mille cinq cent cinq francs guinéens. »

Content d’avoir été honoré d’une invitation à participer aux travaux du CA pour la première fois de son mandat d’élu du peuple l’honorable Cellou Baldé a emis un souhait :

« je voudrais faire une invite à Mr le préfet de Labé sous le regard de Mr le gouverneur de région administrative de multiplier davantage les missions d’appui conseil du SPD auprès des collectivités locales pour qu’on puisse anticiper, prévenir au lieu de se mettre à engager des poursuites contre x ou y par rapport à une mauvaise gestion administrative, tout en sollicitant Mr le gouverneur de la région administrative pour plus de suivi, plus de contrôle et de sanction en tout cas à tous ceux qui seraient des contrevenants par rapport à la destination prévue pour les subventions des collectivités locales…. »

Pour son intervention circonstanciée le gouverneur de région Sadou Keita a souhaité :

« …que le SPD régule, qu’il fasse le travail, c’est avec cet espoir que je déclare ouvert les travaux de la première session du conseil administratif. »

Ousmane Koumanthio Tounkara