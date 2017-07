Labé : les routes reliant les préfectures de la région à l’épreuve de l’hivernage

Les routes reliant les diverses préfectures de la région de Labé sont dans un piteux état en cet hivernage mais de tout ce réseau , les axes Labé–Lelouma et Labé – Koubia semblent être l’enfer personnifié.

Le secrétaire Administratif du syndicat CNTG de Labé n’y va pas par le dos de la cuillère pour peindre la situation :

« quant on cite on ne peut pas épuiser la liste des problèmes, les 25 kilos non bitumées sur la route de Koundara vraiment c’est impraticable sur la route de Mali des travaux avaient débuté mais n’étaient pas arrivé à terme donc c’est u n problème idem pour la route de Tougué – Koubia ne se porte pas mieux et quant à Lélouma hormis un camion ou 4×4 tu ne peux faire le parcours »

Le trafic Labé- Lelouma est en perte de vitesse en cet hivernage faute au calvaire routier ce que témoigne Maitre Aliou Handa Diallo raconte les désagréments que subissent les chauffeurs :

« nous avons d’énormes difficultés sur cet axe actuellement à compter de Popodara où s’achève le bitume jusqu’à Lelouma tu es obligé de rouler sur les deux premières vitesses 25 à 30 litres sont nécessaires pour un parcours qui en demandait 20 litres sans compter que les frais de transports ne suffisent pas à couvrir l’entretien de l’engin ,t’obligeant à t’endetter pour la réparation »

C’est à peine mieux sur l’axe Koubia témoigne Maitre Thierno Sadou :

« la route de Koubia est un enfer et c’est une permanente psychose qui hante ses usagers, car seul Dieu sait ce qui les attend notamment au niveau de Lombel , Horê Dalibè ou Bowal Kigna »

Pour piqure de rappel la ministre des TP à son dernier séjour d’évaluation dans la zone avait promis que les chantiers routiers en cours seraient achevés avant l’arrivée des grandes pluies ,échéance qui n’a pu être honorée car les usagers de ces divers axes continuent de vivre leur martyr.

Ousmane Koumanthio Tounkara

Commentaires