Labé: le président de la chambre de commerce dénonce le directeur national de la douane

Depuis un certain temps, les exportations de certaines denrées comme le café pose un problème inédit qui paralyse plus d’un opérateur économique. L’ancien trajet de 180 km a été remplacé par un parcours de plus de 2000 km vers d’autres postes frontières guinéens.

Sur la question le président de la chambre préfectorale de commerce Mamadou Saliou Diallo ‘’Balla Ley minanko’’s’est insurgé contre ce qu’il appelle le manque de cœur des autorités en charge du secteur. Francs entretien avec un homme qui ne con tient plus sa déception.

« la difficulté du commerçant est un problème personnel. Certains nantis et certains chefs se sucrent dans le dos des populations et les fatiguent .

En ce moment ni l’huile ,ni le café ne sortent d’ici en partance pour le Sénégal, pour l’huile tu dois charger ici et aller à Conakry (Matoto) verser 500000 et un bidon de 20 l pour des analyses qui ne se feront qu’à Dakar ce n’est qu’après tu reçois les documents t’autorisant d’exporter tes produits. Donc la difficulté est présente .

Tous les produits jadis pas chers tels que le lait en poudre, le beurre ou les tablettes d’assaisonnement rien n’entre plus par Labé, si le ramadan dernier un sac de sucre s’est acquis à 500000 c’est une conséquence directe de ce phénomène, sinon l’an dernier le prix n’a jamais excédé 250000 le sac.

C’est un problème de monopole une seule personne ne peut pourvoir tout le pays.

Aujourd’hui le Fouta est sous embargo quand tu parles on ramène ça à l’appartenance politique, nos autorités aiment mieux les étrangers que nous.

Nos difficultés émanent de Toumany Sangaré directeur national de la douane c’est lui le signataire de tous les documents de monopole.

Quand le ministre du budget est récemment venu ici on lui a exposé nos problèmes sa seule réponse a été de poser nos problèmes à Tumany ainsi dit ainsi fait ce dernier nous a dit que la décision de centraliser l’import et l’export a été motivé par le fait que le café originaire de chez nous est réexporté à partir du Sénégal offrant à son gouvernement une bonne marge bénéficiaire. Je reviens à mes propos de départ les nantis votre coopération prend fin quand ils ont une parcelle de pouvoir après tu as l’impression qu’ils ont subi un lavage de cerveau ils se transforment en personnes insensibles.

Les gens sont juste intéressés par leur pouvoir, la population c’est le dernier de leur souci sinon un citoyen guinéen surtout de Labé ne devrait pas souffrir. Si tout entrait et sortait par Koundara c’était facile mais ils veulent compliquer les choses voilà pourquoi il ya ces tracasseries.

Que quelqu’un prenne du café à Labé et qu’il soit obligé de sortir par Kouremalé ou Boké pourquoi pas Koundara ?au lieu de 180 km on en fait environ 2000 km.

Je ne sais pas comment ils font à Boké ou Kouremalé mais nous même acheter du café au lait peut t’attirer des ennuis à plus forte raison en exporter . »

Ousmane Koumanthio Tounkara



