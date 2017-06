Labé : le langage de fermeté de la délégation spéciale

En ce deuxième jour de l’opération coup de poing initiée par la délégation spéciale de Labé pour réguler l’occupation de la chaussée ,le président Elhadj Cellou Daka Diallo reste droit dans ses bottes et campe sur la volonté de son équipe de redresser la situation.

Ce mardi ,des marchandes préoccupés ont fait le siège de la mairie expliquant à brûle pourpoint au maitre des lieux avoir subi des désagréments à cause de sa décision ,le vieil est resté imperturbable et a profité de l’occasion pour régler le problème des boulangers qui faisaient la sourde oreille quant à la protection du pain.

« elles sont venues me dire qu’ils ont repris leurs places, j’ai répondu qu’il n’y a pas de place là bas, ceux à qui nous avons livré des places ont des quittances, ceux qui n’en ont pas ne sont pas marchands de la ville de Labé et il est formellement interdit de s’installer sur le trottoir.

Ceux qui occupent les places non autorisées en bordure de route ,c’est interdit je leur donne un délai de trois jours soit mercredi, jeudi et vendredi, celui qui refusera d’enlever son auvent ou sa petite boutique on va le déguerpir…..

Pour les boulangers ce n’est pas un problème, vous savez qu’on est en début d’hivernage quant on met le pain à terre et qu’un tiers l’achète il ne pourra le laver, je leur ai ordonné de protéger le pain ils n’ont pas voulu ,ce n’est plus la peine ,le pain se vendra désormais dans les fours. »

Pour la conclusion de son discours musclé le vieux Diallo a laissé entrevoir la possibilité pour la garde communale de prendre le relai de la CMIS si elle se montre à la hauteur à défaut il maintiendra la configuration actuelle.

Ousmane Koumanthio Tounkara