Labé : le Kolima Jazz en deuil, Bokar Sow a tiré sa révérence

Ce mardi 11 juillet 17 la mort a encore frappé la ville de Labé et le Kolima jazz , mythique orchestre de la ville.

Bokar Sow, c’est l’homme qui a tiré sa révérence . Professeur de Français et ancien leader vocal du Kolima qu’il a intégré en 1976 l’homme s’en est allé de suite de maladie, affable, serviable et toujours armé de son sourire, son entourage garde le souvenir d’un homme au grand cœur.

Monsieur Mamadou Dieng ancien AGP régional et frère du défunt qui lui avait cédé sa place au sein du Kolima témoigne :

« nous avons décidé de l’envoyer à Conakry urgemment mais hélas on ne peut rien contre la volonté de Dieu, nous souhaitons que son âme repose en paix au paradis à sa femme et ses enfants on demande de prendre courage, il en avait trois tous ont fini l’université »

Le doyen Sekou Cissoko écrivain et collègue du défunt aussi s’est laissé allé au souvenir :

« il avait la pédagogie dans le sang et ne laissait jamais un ami dans le besoin sans voler à son secours, c’est la culture guinéenne qui perd un pilier et c’est également l’éducation qui perd aussi un pilier. »

Dans les rangs du Kolima le doyen Baba Traoré ancien guitariste se souvient qu’ils étaient ensemble au studio JBZ en Cote d’Ivoire pour l’enregistrement du premier disque de la formation :

« nous venons de perdre un grand artiste qui avait chanté ‘’ wonamokaala yangaante’’ça été composé par un de ses parents, je me rappelle avoir fait la Côte d’ivoire avec Mr Bokar Sow, il avait intégré le groupe vers les années 1976,un grand chanteur je retiens ça de lui »

Après Mamady Doumbouya , Djely Sory Kouyaté, Alpha Baldé , Djibril Kouyaté ‘’Jupiter’’,Abdoul Karim Sangaré tous anciens musiciens du Kolima ,la mythique formation se voit chiper par la mort Bokar Sow qui rejoindra sa dernière demeure cet après midi du jeudi au cimetière de Bowloko. Dors en paix l’artiste.

Ousmane Koumanthio Tounkara

