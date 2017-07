Labé : le Fello Star élimine le Satellite aux tirs au but au bout de deux jours de suspens

En pleine période de disette dans le championnat de 1ère ligue professionnel où il n’est que 9 ème , le Fello Star de Labé a dicté sa loi ce matin du lundi au Satellite FC glanant du coup une place en 8ème de finale de coupe nationale.

Entamé le dimanche une pluie diluvienne s’est abattue sur la ville accompagnée de grêle obligeant le référé Maitre Bangaly Konaté à siffler la suspension de la rencontre et sa remise au lendemain à 8 h 30 car la météo ne faisait aucune faveur aux acteurs.

La décision passera difficilement du côté des visiteurs qui voulaient continuer coûte que coute alors que le terrain était transformée en vaste et impraticable étang boueux.

Ce lundi ,comme annoncé le quart d’heure restant s’est disputé dans une météo plus clémente avec un ciel dégagé et surtout un terrain qui a eu le temps d’absorber la flotte qu’il a reçu la veille et bien délimité à la chaux.

Et comme la veille c’est le Fello Star qui a mis pied sur le ballon dominant territorialement l’adversaire avec des occasions qui ne finiront toutefois pas au fond des filets adverses.

Une minute seule c’est le temps additionnel que le corps arbitral accordera aux 22 protagonistes avant les tirs au but.

Pour cette épreuve ,le Fello pouvait avoir des appréhensions surtout que son premier tireur à mis le ballon sur le poteau permettant au Satellite de mener et le Fello a du se remettre à l’échec de la tentative du troisième tireur des visiteurs qui a loupé le cadre et à une autre parade de son gardien pour remporter la partie sur un score de 4-3 après le tir du capitaine des bleu et blanc Moussa Condé laissant une équipe du Satellite médusée.

Heureux les supporters ont à la fin de la séance déferlé sur les joueurs du Fello pour les porter en triomphe et les féliciter.

Tout heureux ,le coach Sam Diallo s’est contenté d’un sourire et a laissé ses poulains crier leur joie dans le vestiaire.

Ousmane Koumanthio Tounkara