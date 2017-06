Labé : le déficit de personnel paralyse la décentralisation

A la faveur du dernier conseil régional de gouvernance tenu il ya quelques jours ,des tares liées au déficit en personnel et qui paralyseraient le fonctionnement de l’administration notamment dans le transfert du pouvoir vers les collectivités difficile.

Saisi sur la question, le gouverneur de Région Sadou Keita n’ a pas dans la langue de bois.

« comment la décentralisation peut fonctionner ,il y a manque de secrétaires généraux ,il y a manque de receveurs et c’est le personnel essentiel.

Dans tout Koubia , il y a un receveur ,à Mali il y a deux receveurs pour 13 collectivités, à Labé 4 receveurs pour 12 collectivités . C’est extrêmement dangereux nous avons essayé de faire le calcul ça donne 3 sous préfectures de Labé pour un receveur ailleurs c’est 7 ou 8 pour un receveur ce qui n’est pas recommandable …..

Quand vous prenez la sous préfecture de Kansagui aujourd’hui elle n’est commandée par personne , il n’y a pas de maire , pas de sous préfet pas de sous préfet adjoint nous avons écrit mais c’est que ce personnel manque aussi au ministère de l’Administration du territoire et il nous est interdit désormais de nommer des enseignants, débaucher quelqu’un de l’éducation et l’emmener dans l’administration c’est créer le déficit dans l’éducation, or, il n’y a pas d’administrateurs formés, ça devient un goulot. »

Pour conclure son amer constat la première personnalité administrative de la région de Labé a déploré le fait que centaines de diplômés végètent au ministère de l’économie sans situation mais refusent d’aller occuper un poste de receveur dans les collectivités du pays.

Ousmane Koumanthio Tounkara