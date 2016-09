Labé : le complexe sportif et culturel toujours en chantier depuis 2012

Pendant le magistère du préfet Safioulaye Bah à la préfecture de Labé ,des ruines de la Kolima avait commencer à pousser un complexe sportif et culturel dont le projet était co-porté par l’association des jeunes pour le développement de Labé et la préfecture et depuis son départ les choses qui auraient pu se poursuivre ont connu un coup d’arrêt sans qu’aucune communication n’accompagne ce coup de frein.

Interrogé sur la genèse du projet et le non achèvement des travaux entamés Mr Abdoul Sow l’un des leaders de l’association locale a été on ne peut plus clair :

« Nous avons monté un dossier que nous avons soumis à l’Ambassadeur d’Allemagne, ils nous ont appuyé ensuite on a travaillé jusqu’à un moment donné, le travail a été arrêté par manque de financement et on a poursuivi pour monter un autre projet avec la préfecture qu’on a soumis à l’ambassade du Nigeria qui nous aidé aussi, on a continué jusqu’à un niveau mais il faut avouer que depuis que Mr Safiou a quitté la préfecture nous n’avons plus d’appui et les travaux se sont arrêtés à ce niveau. Avec le préfet qui est là actuellement nous avons monté un dossier que nous avons soumis à l’ambassade des Etats Unis mais jusqu’à présent il n’y a pas eu de suite. »

Cette révélation qui ressemble à un désaveu pour le commandant Lamarana Diallo et au principe de continuité de l’Etat nous a poussé à le rencontrer. Sans se soumettre au jeu des questions réponses il nous a confié hors micro d’avoir essayé de relancer le projet mais a reçu pour toute réponse de patienter jusqu’aux travaux de la célébration hypothétique de la fête tournante à Labé et que Mamou a dû ravir au passage sur décision présidentielle.

Pour piqûre de rappel, dès l’annonce des festivités tournantes le préfet Safioulaye Bah qui était aux commandes à Labé avait manifesté avant tout le monde que sa ville ait l’honneur d’accueillir la première la célébration, en vain , puisque Boké sera la première à accueillir ce tour avant que Nzérékoré et récemment Mamou ne connaissent ce privilège.

Ousmane Koumanthio Tounkara

620024949



Avez-vous aimé cet article ? Commentez ou partager avec vos amis recommander