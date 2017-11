Le camp Elhadj Oumar Tall de Labé à l’instar de tous les autres camps du pays a célébrer ce premier novembre l’anniversaire de la création de l’armée guinéenne.

Pour l’occasion le camp était vêtu de sa tenue des fêtes et l’essentiel des administrateurs étaient sur son 31 .Le grand Imam lui-même a honoré de sa présence la cérémonie.

Dans une discipline martiale, réglés au millimètre les corps ont été disposés les uns près les autres sous l’œil commandeur du commandant de zone adjoint.

Puis la valse des discours a démarré par l’allocution du colonel Nabi Youssouf Bangoura commandant de la région militaire depuis un semestre.

Dans l’essence de ses propos il a rappelé comment le camp de Labé a été initié jusqu’à sa nomenclature actuelle avant de louer les réformes entreprises par le chef de l’Etat :

« L’un des travaux les plus marquants est la reforme du secteur de défense et de sécurité, cette reforme est un acquis et une réussite totale au sein des forces armées guinéennes c’est une volonté politique du commandant en chef des forces armées guinéennes le professeur Alpha Condé et l’armée s’en et appropriée pour en faire son creuset ,elle a redoré le blason de l’armée guinéenne en inculquant l’esprit de soldat républicain aux forces de défense et de sécurité traduisant la volonté du gouvernement et du peuple »

Pour sa part le gouverneur d région Sadou Keita a mis l’accent sur le sacrifice des ainés dont le courage ,la discipline et l’abnégation auront permis de léguer des valeurs aux actuels porteurs des couleurs nationales et il a conclu par l’unité qui sied dans l’armée où tout se fond et se confond en un numéro :le matricule.

«l’unité nationale dans notre pays doit se bâtir à l’exemple de notre armée nationale vous n’avez pas besoin de savoir si tel est peuhl ;Soussou , malinké, guerzé ou kissien vous vous appelez numéro matricule c’est ça l’armée, le respect de la hiérarchie ,la discipline rigoureuse c’est ça aussi l’armée….. »

L’après midi sera consacré à une collation réunissant militaires et autorités administratives, match de football et la soirée à un bal au foyer des soldats.

Ousmane K . Tounkara