Labé : la consommation de la chicha interdite par les autorités

Arrivé il y a quelques mois seulement en remplacement de l’ancien Inspecteur du Tourisme aujourd’hui en service à Mamou, Mr Fodé Ismael Camara directeur régional du Tourisme envisage une guerre contre la consommation de la chicha dans les institutions hôtelières de la région et plus particulièrement de la ville de Labé.

Sur les moyens dont il dispose, la réaction des tenanciers de boite ,la mesure de rupture de la chaine d’importation ainsi que les sanctions de rigueur et les moyens humains à sa portée le technicien est allé dans le détail de sa décision.

« je me suis dit qu’actuellement je suis en bonne relation avec les services de sécurité, j’ai déposé des lettres au directeur régional de la police, le commissaire central et ses services m’accompagnent à chaque sortie, je sais que mon gouverneur et mon préfet aussi m’accompagnent…je vous dis que les tenanciers ont favorablement acquis ma décision, il y a certains qui disent si on laisse il n’ y aura pas de clients mais franchement je suis sorti vendredi et samedi nuit mais la décision est respectée à la lettre…je vous informe que le ministre du commerce a adressé une lettre à tous les responsables moi, j’ai une copie pour l’importation de la chicha mais ça ne relève pas de moi, tout ce qui relève de moi c’est les tenanciers ,ils peuvent prendre leur chicha partout ,tous les services qui relèvent de moi j’y interdis…Chez moi il n’y a pas de délai de rigueur la décision est en vigueur si un tenancier est pris il sera interpellé et son dancing fermé….en ce qui concerne ma direction il y a deux personnes le Directeur régional et son adjoint … »

A noter toutefois que malgré cette décision du sieur Camara ,la consommation de la chicha ne faiblit pas encore et est la principale attraction de la couche juvénile notamment féminine à Labé.

Ousmane K. Tounkara