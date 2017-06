Labé : Les jeux de hasard résistent au ramadan

En ce mois béni de ramadan, pendant que bien de comportements sont rangés dans les placards de nombreuses personnes ont du mal à s’extirper de la spirale des jeux de hasard dans la cité de Karamoko Alfa parfois même en sachant qu’il est proscrit par l’Islam .

Au quartier Safatou , à la sortie Ouest de la ville l’un des kiosques les plus éloignés de la ceinture urbaine est ouvert mais l’affluence est en demie teinte non pas à cause du mois Saint mais parce que les grands championnats de foot sont tous clos nous a confié Abdoulaye Diallo son tenancier.

A l’informel des jeux de hasard sont aussi inventés sans cesse et l’approche des fêtes constitue un miroir aux alouettes pour certaines ménagères qui viennent laisser l’argent de la popote très souvent encouragé par la prestation d’un ‘’complice’’ au croupier ce jeu s’appelle la ficelle et est l’enfer des ménagères .

De nuit ,c’est à dire de 22 h à 6h c’est une sorte de mise préférentielle ,avec une cagnotte plus riche variant entre deux cents cinquante mille et un million, ce jeu est appelé le ‘’boss master ‘’ nous a confié l’un des leaders du ‘’game ‘’ désigné sous le nom peu rassurant de FBI le ‘’roi de la Favela’’. Un poteau d’éclairage solaire sert lieu de tapis de mise et le lieu ne désemplit pas de monde nous a confié le jeune homme qui a aussi précisé que cette pratique permet à ses adeptes de se faire des tenues de fêtes et d’offrir une coiffure nouvelle à leurs petites amies.

Un parieur qui a requis l’anonymat sait que l’Islam interdit ces pratiques mais ne peut s’empêcher de jouer lui qui est un parieur compulsif du ‘’ boss master’’ il rafle souvent entre 300 et 400 mille francs de nuit.

Saisi en ultime recours Elhadj Bachir Sall religieux nous a interprété la position de l’Islam selon lui, il est permis que les gens jouent si l’enjeu émane d’un tiers non impliqué dans la compétition, mais que dès que chaque joueur est porteur de sa propre mise et que le gagnant rafle le total les jeux deviennent alors proscrits parce qu’à la longue les perdants ont le cœur brisé qui peut leur donner de mauvaises pulsions pouvant troubler la quiétude et l’harmonie sociale.

Ousmane Koumanthio Tounkara