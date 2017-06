Labé : Un  jeune  homme  se  donne  la  mort  par  pendaison

Boubacar Diallo jeune homme de 29 ans a été retrouvé mort dans sa chambre au quartier Tata II dans le secteur de Thiagne.

Pour le peu qu’on en sait le jeune homme n’avait de maille à partir avec personne et ne présentait aucun signe d’instabilité mentale.

Vu pour la dernière fois le mardi 27 juin au soir, on connaissait à Boubacar Diallo l’habitude de se lever à l’aube pour effectuer sa prière du Fajr avant de regagner son lit pour une grasse matinée.

La journée du mercredi , pas un membre de la maisonnée n’a pu le voir ou constater sa présence dans la concession familiale et c’est dans la journée que n’ayant aucun signe de vie que la famille s’est senti prise d’une certaine inquiétude .

Au soir , le corps commençait à se décomposer et l’odeur à alerter la famille qui est venue défoncer la porte de sa chambre pour découvrir l’horreur.

Le corps sans vie, étendu par terre avec un bout de la corde qui a servi au forfait autour du cou et l’autre morceau, le plus long fixé à la poutre du toit .le poids du jeune homme ayant semblé avoir eu raison de la corde qui a rompu juste au niveau de la nuque de ‘’Big Boubacar’’ comme on l’appelait.

Le chef du secteur a été informé par un notable accompagné de l’un des frères de la victime et a directement alerté à son tour les services de police aux fins de constat.

Après cet exercice ,la dépouille mortelle a été rendue à la famille qui a furtivement procédé à l’inhumation peu après 20 heures au cimetière de Missidé Hindé.

Ousmane Koumanthio Tounkara