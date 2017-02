now playing

A l’heure où le commun des guinéens se pose la question de savoir à quand le nouvel oiseau national qui fendra les cieux du territoire guinéen, des génies en herbe ont décidé de donner vie à leur rêve de voler . Les deux acolytes se sont rencontrés en 2012 alors qu’ils partageaient le même stand et depuis ils ont décidé d’unir leurs talents pour affronter le destin.

L’un Alhassane Bah est en classe d’économie à l’université Amadou Dieng L2 et l’autre est mécanicien depuis l’année 2007.

Depuis cette heureuse rencontre le duo occupe une maison inachevée à Kourawi domicile du jeune mécanicien et le lieu leur sert de lieu de travail et d’entrepôt.

Dans une chambre du fond sont rangées des véhicules miniatures de toutes les grandes marques ,on se croitrait chez des maquettistes des firmes les plus huppées.

Des camions de 3 mètres de long avec parfois une installation électrique comme dans le réel.

Boubacar Sow le jeune mécanicien se charge de concevoir la forme des engins et Alhassane Bah lui réalise l’installation interne et gère la motricité des engins.

Alhassane Bah est né en 1992 à Labé et est passionné d’aéronautique et son compagnon est né en 1995.

Parti d’avions miniatures et de voitures de toutes les marques miniatures les deux genies ont décidé de tenter le coup , il y a trois mois en réalisant un avion monoplace et le résultat est époustouflant.

Jeudi peu avant 18h sur la piste désertée des avions de Labé ,Alhassane Bah nous a donné une démonstration de l’avion réalisé par le duo et nous accordé en même temps l’exclusivité d’une interview.

Aminata.com : M. Alhassane bonsoir !

Alhassane Bah : bonsoir

Aminata.com :comment vous est venue l’idée de concevoir un avion ?

Alhassane Bah : l’idée je la partage avec un ami Boubacar Sow un mécanicien, car en réfléchissant j’ai pu comprendre que nous guinéens manquons de beaucoup de choses et en l’absence d’un avion certaines évacuations sanitaires qui nécessitent rapidité ne peuvent être opérées et il y a des risques pour la vie du malade et ça diminue les chances de le sauver.

Aminata.com :depuis quand vous êtes sur ce projet ?

Alhassane Bah : nous avions commencé par concevoir des modèles miniatures ,des petits avions, c’est notre première expérience avec un avion grandeur nature et on y travaille depuis trois mois.

Aminata.com: vu de près on se rend compte que votre avion tourne avec un moteur de moto comment vous avez pu opérer une telle prouesse ?

Alhassane Bah :on mène des recherches, à travers ces recherches on confronte nos idées .

Aminata.com :Quelle est la vitesse maximale que peut atteindre votre engin ?

Alhassane Bah :220 km /H j’ai remarqué qu’il y a de la puissance mais seul bémol le moteur est un peu fatigué car j’ai dû récupérer le moteur de ma moto pour mener mes expériences.

Aminata.com : beaucoup de gens sauront vous entendre désormais quel est l’appel que vous lancez ?

Alhassane Bah :On leur demande de l’aide, de l’appui car nous avons besoin de moyens, nous avons beaucoup d’idées mais on a besoin de moyens, un moteur neuf de moto c’est une urgence ou encore pour la couverture des ailes en ce moment on utilise une bâche plastique l’idéal aurait été de la tôle.

Aminata.com :merci M. Bah

Alhassane Bah :Merci.

Entretien réalisé par Ousmane Koumathio Tounkara