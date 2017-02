REPORT THIS

La journée du vendredi a été macabre du côté de la circulation routière à Labé.C’est en tout deux accidents survenus en deux lieux différents qui ont endeuillé la cité.

D’abord en banlieue,sur la nationale Labé_ Conakry une moto transportant deux étudiants de l’Université de Hafia est entrée en collision avec celle que conduisait un mécanicien peu après le virage de Ley Deppol.

Sur le coup un étudiant originaire de la ville carrefour Mamou rend l’âme et l’autre salement amoché est transporté d’urgence à l’hôpital où il a reçu les premiers soins ,lui qui est arrivé dans les pommes,le crâne blessé ainsi qu’une main se trouve en observation en réanimation.

Le second accident est survenu de nuit,à deux heures du matin à quelques mètres du centre de santé de Le y Saré en plein centre ville qu’un jeune homme nommé Alpha Ousmane et dont le sobriquet est Sizzla du nom d’un célèbre artiste jamaïcain est venu finir sa course dans l’arrière d’un camion stationné sans présignalisation. Lui aussi rendra l’âme sur le coup dans une mare de son propre sang.

Aussi triste que ces cas soient,il n’est pas superflu de rappeler que la ville de Labé fait partie des villes qui battent le triste record des accidents mortels et dont les causes sont l’excès code vitesse, l’ivresse ou encore l’incivisme.

Ousmane Koumanthio Tounkara