Labé : découverte du corps décapitée d’une sexagénaire

Le corps de Diouhé Bhoye Diallo une sexagénaire a été retrouvé sans tête dans le secteur de Pellel dans le district de Garky dans la sous préfecture de Popodara le vendredi 25 juin dernier.

C’est aux environs de 15h que la découverte macabre a été faite.

Rencontré sur la question précise de cette découverte le sous préfet de Popodara Ali Konaté nous a confié :

« Le corps était étalé et couvert de branchages empêchant toute identification, la gendarmerie et le médecin légiste sont arrivés c’est en ce moment que le corps a été découvert aux fins d’identification. C’est à travers ses orteils que les femmes de la contrée l’ont identifié et à 21 h le corps sans tête a été inhumé.

On s’est rendu après au domicile de la femme vers 21 heures et poussières , on a cassé la porte et avons trouvé la chambre éclairée mais pas une trace de sang ce qui nous a emmené à croire que le femme a été interpellé ailleurs.

Elle a deux enfants tous instables mentalement le premier est au cabanon et le deuxième qui a carrément perdu le nord n’a pas été trouvé sur place. »

Egalement rencontré le médecin légiste Amadou Mouctar Diallo a pu dévoiler le contenu de son diagnostic post mortem :

« …..il n’y avait pas de tête sur le corps, nous avons fait l’expertise dans la nuit même nous avons demandé l’autorisation d’inhumation au procureur qui a donné un avis favorable, le corps a été transporté sur le lieu de découverte donc il n’y a aucun signe qu’on puisse découvrir sur le lieu découverte »

Des informations recoupées dans sa famille sont formelles que la vieille dame aurait été vu la dernière fois le jour fatidique à 19heures depuis c’est le silence complet.

Ce Samedi ,aux dernières nouvelles ,la tête de la vieille dame aurait été retrouvée abandonnée à proximité d’une maison habitée par un adulte et son enfant.

Pour brin de rappel, cette découverte macabre est la quatrième en un mois à Labé.

Ousmane Koumanthio Tounkara