Labé :Un  couple  de  concubins  se  donne  en  spectacle  aux  voisins

Un couple s’est violemment chamaillé le matin du mardi à Konkola avant d’en venir aux mains sachant que l’épouse est en état de famille.

A notre arrivée au domicile du couple ,la clameur des enfants décriaient encore l’indélicat mari.

Le couple Madiou et Mariam Diallo vit ensemble depuis quelques années a un enfant et s’apprête à avoir un autre sans pour autant être légitimement marié. >Pendant longtemps les revenus de la dame que soutient de temps à autre sa mère ivoirienne ont permis de faire face aux besoins et c’est comme ça qu’elle a pris soin à la demande de son homme de lui ouvrir un débit de boisson à Touny localité située à 15 km du centre urbain mais là ,l’homme a vite profité pour en écouler de la drogue avant de se faire épingler.

Pour recouvrer la liberté c’est encore une fois la compagne qui a assumé les frais mais c’est en monnaie de singe qu’elle est payée car pendant que Madame attend le second enfant du couple et ne peut continuer à exercer son commerce Monsieur Madiou s’est entiché d’une petite amie qu’il entretient dehors parfois sans égard pour son épouse et sans même un regard.

Ulcérée par ce comportement cette dernière avait déjà assigné son époux à la gendarmerie et à la justice où on lui a demandé de verser la pension des enfants à sa compagne.

A la gendarmerie ,hier les agents ont demandé au couple qui est venu d’innombrables fois de continuer vers la justice là bas aussi le juge Ibrahima Hafia Bah qui avait maintes fois eu à gérer le dossier a profité pour remettre l’ordonnance de garder les enfants à la dame ,u ne ordonnance préparée depuis belle lurette mais qui n’avait pas été remise car tant que le couple est en bons termes, il disparait des écrans.

Aux dires de Mariam Diallo ses problèmes sont nés à la conception de l’enfant qu’elle porte et depuis son compagnon a quasiment fui le domicile commun ne rentrant que pour prendre de l’alcool et disparaitre vers le domicile d’un griot de ses amis.

Ousmane Koumanthio Tounkara