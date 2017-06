Labé : des coupeurs de route lancent un assaut sur un véhicule de transport

Un véhicule de transport en provenance de la côte d’Ivoire s’est fait neutralisé et dépouillé par des jeunes qui l’ont suivi depuis la sortie de la ville de Pita tard dans la nuit à environ 2h et 30 mn.

Les faits se sont produits à Hafia Ngueryabhe nous appris Mamadou Boydho Bah le conducteur de l’engin attaqué.1 million cent quatre vingt mille francs CFA et des valises chargés d’habits ont ainsi été arrachés par les assaillants qui ont aussi violemment cogné la tête de son apprenti.

Thierno Oury Bah l’un des passagers a perdu la somme de 450000 francs CFA autant en francs guinéens mais avant il s’était vu dépouiller de quinze autre milles francs CFA avant que les agresseurs ne se jettent sur lui pour déchirer ses habits et lui arracher la plus grosse part du montant qu’il détenait .

Pris de peur ,peu d’entre les passagers n’ ont pu voir le visage des quidams mais lui avait pu dévisager trois d’entre eux qui étaient armés de fusils automatiques .

Sous le choc les passagers malheureux étaient encore au siège du syndicat USTG titulaire de la ligne.

Il est opportun de rappeler qu’à l’approche des fêtes religieuses ,les braquages et autres actes d’agression se multiplient sur les personnes et leurs biens.

Et comme un malheur ne vient jamais seule ,l’une des victimes de cette attaque alors que le syndicat négociait un moyen pour ramener les passagers chez eux a été impliquée dans une bagarre qui l’a conduit en état d’évanouissement à l’hôpital régional.

Pour les infos recueillies ,dame Oumou Bah voulait juste se soulager d’un besoin naturelle quant elle a été prise à partie par une vieille dame qui s’insurgeait contre l’abandon par certains usagers des toilettes situées dans sa concession qui laissent trainer des lingettes souillées et prononçant des propos désobligeants à l’endroit de dame Oumou cette dernière riposte et une bagarre éclate entre les deux dames suivant la scène de loin la fille de la vieille provocatrice vient en renfort et met K .O la.

Aux dernières nouvelles la fille venue en renfort attendrait son interrogatoire dans les locaux de la sureté.

Ousmane Koumanthio Tounkara