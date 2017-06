Labé : comment la crise de pain a été évitée de justesse ?

L’opération coup de poing de la délégation spéciale semble frapper sans parti pris. En tout cas les boulangers, ces dernières 48 heures ont failli battre le pavé tellement que l’estocade reçue des sheriffs de la ville est violente à leur endroit.

Peu disposés à couvrir le pain conformément à des accords datant de lan dernier, la commune fidèle à son organigramme est venue ramasser les caisses des boulangers pour une destination inconnue ce que regrette Fodé Kaba l’un des responsables de la corporation des boulangers qui calme le jeu toutefois.

« la manière dont ils sont venus vers les gens ne nous a pas plu, c’est pour cela qu’on a voulu observer une grève ,vu que c’est le mois de ramadan j’ai demandé d’y surseoir.

La délégation voulait que le pain soit protégé et les boulangers n’ont pas respecté comme le pain était exposé, ils ont ramassé les caisses pour une destination inconnue, une négociation est en cours……Que les boulangers restent en bordure de route et non sur la chaussée car nous tous voulons que la route soit libre, il faut qu’on respecte les normes……. »

A noter que pour ceux qui trainent les pieds pour le départ des emprises de la route qu’ils occupent anarchiquement le président de la délégation spéciale à accorder un délai inclusif de trois jours après lequel les préposés seront délogés de gré ou de force.

Ousmane Koumanthio Tounkara