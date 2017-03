Depuis la relance de la polémique sur la résurrection d’une aviation en Guinée et d’un ‘’ incertain ‘aménagement de ce qui reste des aéroports provinciaux, la nomenclature de la flotte inaugurée en grande pompe il y a quelques jours ainsi que son statut dérange.

A Labé aussi la question s’est posée mais pour le commandant de l’aéroport de Labé Cheick Amadou Tidjane Faye la nomenclature serait juste une question de traduction :

« a propos il n’y a pas d’amalgame, c’est juste une question d’appellation en Anglais comme en Français Air Guinée, Guinée Airlines donc les appellations seront changées avec le temps, il est souhaitable d’appeler les aéronefs en mode anglais puisque dans l’aviation nous nous servons de l’anglais plus que du français pour faire le travail…..

L’Etat ne cherche pas à se charger financièrement surtout pour les infrastructures et les équipements donc il faut tantôt privatiser et ça c’est la nouvelle donne du monde capitaliste, il faut aller avec et sur ce c’est une fierté même si ce n’est pas une compagnie publique à vocation publique et que si c’est une compagnie à vocation privée nous pourrions en profiter dans un futur proche des opportunités que cette compagnie peut nous procurer . »

Peu importe le nom ou le statut de la flotte arrivée l’essentiel est ailleurs a conclu un citoyen prénommé Mamadou Oury :

« personnellement c’est une chose salutaire Guinée Airlines ou Air Guinée ,l’essentiel est d’avoir une compagnie valable qui peut nous faciliter nos déplacements de façon régulière »

Il faut signaler que depuis l’inauguration de la nouvelle flotte en grande pompe il y a quelques jours à Conakry, la Guinée compte désormais aussi une autorité civile de l’aviation dont le rôle est de réglementer le secteur et de sanctionner les manquements dans l’aviation guinéenne.

Ousmane Koumanthio Tounkara