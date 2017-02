A Hoggo Mbouro quartier général des grévistes , l’atmosphère est à couper au couteau en ce début de semaine. Les nouvelles issues de Sekoutoureya n’enchantent pas les bases locales et les négociateurs sont considérés désormais comme des parias, des traitres qui ont planté un couteau dans le dos de la profession enseignante.

Responsable syndical local affilié au SLECG Mouctar Bah ne décolère plus et plus crie haro sur les traitres :

« nous avons su les déclarations du général Balato qui disait que les cours reprendront demain, nous avons estimé qu’il y a eu trahison de la part des généraux dans la mesure où on leur avait dit qu’ils avaient le droit de négocier pour nous mais qu’ils n’ont pas le droit de prendre une décision sans que les bases ne soient consultées….là où nous doutons de la sincérité de ce qui s’est passé à Sekhoutoureya, ils disent qu’ils vont regrouper les élus seuls pour leur faire prendre connaissance du contenu du protocole d’accord. »

Pour son camarade Alhassane Diallo de la FSPE locale on danse sur les mêmes notes et la même détermination à mener le combat à terme :

« nous sommes déçu à la base parce que nous avons suivi sur RFI le général Balato……alors que le mot d’ordre de la grève n’est pas encore levé, la base n’est pas informée du contenu du document dans lequel ils ont trouvé des accords….Dans les bases locales nous avons démarré avec toutes les préfectures et régions du pays et même de Conakry et tous sont unanimes qu’on ne peut pas lever le mot d’ordre de grève sans que nous ayons des acquis sur les points non négociables ».

Ce midi une foule compacte de plus de 500 personnes ont pris départ au rond point de Hoggo Mbouro pour une marche pacifique improvisée direction le stade Elhadj Saifoulaye Diallo via le siège des institutions en charge de l’éducation.

Affaire à suivre….

Ousmane Koumanthio Tounkara