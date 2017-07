Labé: 28,48% d’admission pour la préfecture entière au BEPC

Au lendemain de la publication des résultats du BEPC ,la préfecture de Labé affiche un visage peu reluisant avec des chiffres en deçà de la moyenne nationales.

Rencontré sur la question les autorités préfectorales de l’éducation ont déballé les statistiques par le biais du chargé des examens M. Hammady Sow:

<<Au niveau de Labé aussi les résultats ont paru du BEPC,les statistiques sont les suivantes :Nous avons 3492 candidats dont 1926 filles ont composé 3173 dont 1751 filles admis 916 soit 28,87℅ au niveau de l’enseignement général.

Au niveau du Franco Arabe,Labé a présenté 94 candidats dont 45 filles ont composé 85 dont 42 filles sont admis 12 soit 14,12%.

Donc au niveau de la préfecture de Labé ont composé 3258 candidats dont 1793 filles sont admis 928 soit 28,48%.>>

Pour la conclusion de ses propos,le sieur Sow a estimé que sans que le travail de compilation des résultats ne fut terminée à l’heure d’écrire ses lignes mais que la tendance donnait l’avantage à Yacine Diallo avec ses 88% d’admis ou encore le collège Ndiolou avec plus de 70%.

Le chargé des examens a aussi exhorté les recalés à plus de courage et d’ardeur rappelant que le cycle scolaire n’est pas une course de vitesse mais de fond.

Ousmane Koumanthio Tounkara

Commentaires