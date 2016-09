Labé : la morgue de l’hôpital régional entre exigüité et abandon

Un petit bâtiment isolé derrière la petite mosquée érigée à l’hôpital régional sur le même alignement que le bloc administratif voilà à quoi ressemble la morgue de l’hôpital régional de Labé capacitive tout juste de deux corps et perdue dans une ceinture d’herbe dans l’immensité de l’enceinte hospitalier.

Amadou Mouctar Diallo jeune responsable promu à la gestion des lieux en a dressé le meilleur cliché.

« c’est une morgue datant des anciens temps qui a une capacité d’accueil de deux places dont il y a deux paillasses et une chambre froide qui a une autonomie de deux places et est malheureusement la population riveraine qui fréquente le plus souvent l’hôpital régional est d’abord réticente sur le mot morgue à plus forte raison coucher leurs personnes décédées à la morgue, elle ne sait pas que c’est un lieu d’hospitalisation. La morgue fait pitié en ce moment. »

Une implication des sages de la ville et des autorités d e l’institution a fait baisser les frais à débourser lorsqu’un corps y est admis à l’exception toutefois des frais des documents administratifs.

Des sources proches de la croix rouge ont attiré notre attention sur la situation des 9 corps qui avaient été extirpés de l’accident sur la route Labé-Koundara le mois dernier rapportant que faute de place des tables mortuaires de fortune ont été érigées à l’aide de chaise hors d’usage.

Ousmane Koumanthio Tounkara

620024949



