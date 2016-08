Labé : l’inspecteur régional de l’éducation parle de la nécessité qu’il y a à recruter (entretien

Après le concours d’intégration de la fonction publique pour le pré universitaire et les filières professionnelles à Labé et dans tout le pays l’inspecteur régional de l’éducation a fait une sortie médiatique pour souligner la nécessité d’un tel recrutement dans le contexte actuel de l’enseignement dans notre pays et plus précisément dans sa juridiction.

M. Mory Sangaré s’est confié à notre rédaction.

« il y a insuffisance d’enseignants dans les zones rurales, surtout les enseignants payés par l’état. Le manque à gagner est absorbé par les contractuels communautaires je dirai que ça va un peu atténuer l’insuffisance d’enseignants et nous espérons que d’ici l’ouverture nous aurons de nouveaux enseignants prêts à aller là où on a besoin d’eux.

C’est dans les nouvelles constructions ,si vous prenez le commune urbaine de Labé récemment le gouvernement et ses partenaires ont construit 27 salles de classe il faut pourvoir en enseignant ,si vous prenez Koubia il y a eu 18 écoles de trois classes qu’il faut pourvoir en enseignants la même chose à Mali il y a une vingtaine d’écoles à trois classes donc je pense que ce recrutement vient à point nommé pour aider à résoudre ces questions là.

Le redéploiement des enseignants a eu des impacts positifs. Le premier impact a été d’alléger les charges des communautés qui payaient les enseignants parce que nos écoles publiques avaient pris l’allure des écoles privées quiconque ne paye pas ne pouvait pas étudier.

Avec le redéploiement nous avons diminuer le nombre d’enseignants contractuels et les parents d’élèves ont cessé de payer.

De l’autre côté ce qu’on récupère c’est que nos enseignants sont entrain d’appliquer maintenant ce qu’ils ont appris en formation initiale et en formation professionnelle.

Par exemple nos partenaires ont formé des enseignants à la gestion des classes multigrades c’est à dire de grands effectifs tel que le double flux qui n’était pas appliqué maintenant que ça c’est appliqué ça nous a permis non seulement de libérer certains contractuels communautaires mais aussi d’emmener les enseignants de pratiquer certaines formations qu’ils ont reçues.

Quand vous prenez les résultats des examens de cette année, les résultats des examens nationaux session 2016,les résultats sont plus bons en zones rurales qu’en zone urbaines »

A noter que tous les profils confondus ils étaient 1809 à passer le concours à Labé dans l’espoir de gagner l’une des places susceptibles d’intégrer la fonction publique.

Ousmane Koumanthio Tounkara

