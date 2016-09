« La rencontre entre Alpha et Cellou ne doit pas être un autre échec», estime Alpha Oumar Taran Diallo

En visite à Labé Alpha Oumar Taran Diallo transfuge des NFD et leader de l’ADR nous a accordé un entretien au cours duquel il a partagé sa vision de la chose politique et de ses acteurs dans le contexte guinéen et l’aune de sa perception.

Aminata.com: avant l’ADR vous étiez dans le parti NFD qu’est ce qui a prévalu à ce changement de camp ?

Alpha Oumar Taran Diallo: bien ! En fait c’est une page qui est tournée e n général je n’aime pas trop revenir sur le passé, je tire les leçons bien entendu, je m’appesantis bien sur l’avenir, sur la nouvelle page que je suis en train d’écrire.

Quelle est la vision de l’ADR car vous avez surement capitalisé les erreurs faites ailleurs ?

la vision de l’ADR c’est que dans 5 ans le parti va s’imposer au niveau national ,être un parti national participer aux débats sur l’échiquier national et participer aux élections aux niveaux local et national pour participer aux changements qualitatifs dans la vie du guinéen.

En s’appuyant sur le récent politique guinéen beaucoup de partis ont pêché en négligeant l’enracinement dans les régions avez vous pensé à ça ?

Depuis que le parti est crée pratiquement nous avons effectué des missions à l’intérieur du pays, à travers toutes les régions de la Guinée c’est pour pouvoir prendre contact avec la population à la base, pouvoir toucher du doigt les problèmes auxquels ils sont confrontés pour qu’enfin on puisse faire face au problème réel. Nous avons effectué quelques déplacements à l’extérieur aussi pour nouer des alliances avec certains partis à l’étranger qui ont plus d’expériences que nous, mais aussi rencontrer certaines autorités dans certains pays notamment au niveau de la délégation de l’union européen au niveau de certains ministères belges notamment au niveau de la mobilité pour bénéficier de l’expérience qu’ils ont acquises pour ne pas faire autant de temps qu’eux pour arriver à un certain niveau. Maintenant au niveau local on a des contacts au niveau des régions maintenant au niveau du Fouta et de la Basse Guinée nous avons des points focaux, nous avons des représentants, il y a des unités de base qui sont crées, des cellules locales pour nous permettre de remonter les infos à partir de la base afin de tenir compte dans le projet de société que nous ambitionnons pour la Guinée.

Beaucoup de partis à l’intérieur utilisent les mêmes personnes ressources misez vous sur d’autres propres à vous ?

Oui ! Nous ne pouvons pas utiliser les mêmes personnes parce que c’est un parti différent des autres, nous avons nos représentants, nous avons les membres des cellules de base du parti c’est eux qui animent le parti au niveau local, actuellement nous privilégions plus les contacts be to be, les portes à portes que les manifestations grandioses parce que nous estimons pour mieux travailler parce que c’est un parti jeune on a besoin de l’implanter et pour pouvoir l’implanter on a plus besoin du contact direct avec les populations que d’organiser des manifestations publiques grandioses.

Qu’est il nécessaire de changer dans les mœurs politiques en Guinée aujourd’hui ?

En fait nous devons tous nous battre dans les partis politiques pour changer la mentalité des guinéens, en général quand les gens viennent dans les partis politiques ils pensent qu’ils viennent pour prendre de l’argent alors que si vous venez pour prendre de l’argent on va vous tromper parce qu’on aura acheté vos services, or nous devons travailler pour les populations, il faut que ceux qui viennent dans les partis politiques comprennent que pour participer au changement il y a un prix. Si je mets mon argent dans un parti politique j’ai beaucoup plus de droits, de possibilités de demander des comptes que si le parti me donnait de l’argent. En général c’est ce qui se fait mais nous quand vous regardez les membres du parti en général, c’est des personnes modestes, elles n’ont pas beaucoup d’argent à distribuer tout ce qu’ils ont c’est de bonnes idées, de bonnes intentions pour la Guinée, elles peuvent assurer les propres besoins de leurs familles donc n’ont pas besoin d’arnaquer qui ce soit ou de se faire prendre en charge.

Donc nous venons vendre notre projet et les personnes qui adhèrent doivent financer l’activité au niveau local parce que quand vous remarquez dans certains pays, il y a des partis qui se consacrent juste à une région ou juste à une circonscription, si vous prenez les Etats unis souvent ce qui trompe les gens, ils pensent qu’il n’y a que deux partis, mais i y a beaucoup de parti politique, de milliers mais qui se focalisent souvent au niveau régional, au lieu d’aller au niveau fédéral alors qu’en Guinée tous les partis fonctionnent au niveau national en dehors de la LCC qui fonctionnait dans la deuxième république juste pour la circonscription de Coyah. Donc nous nous battons pour que dans chaque circonscription que le parti soit actif et en mesure d’aider les communautés à sortir es difficultés.

Est ce à dire qu’on doit s’attendre aux prochaines communales à une liste ADR ?

Oui ! Nous sommes en train de travailler cela, nous allons certainement présenter des listes dans certaines circonscriptions et nous allons négocier aussi des alliances avec des partis qui acceptent de travailler avec nous main dans la main surtout des partis qui ont la même vision et la même politique que nous.

En cas de ballotage et qu’il y ait besoin d’un parti d’équilibre pour qui aller vous apporter vos suffrages ?

Cela n’est pas encore arrivé au moment venu nous vous le diront.

Rencontre Alpha-Cellou votre analyse ?

ça se situe à deux niveaux. Premièrement nous saluons la rencontre parce qu’elle a permis de décrisper la situation politique au niveau national et les conditions dans lesquelles cela s’est déroulé, l’atmosphère était convivial, cela a démontré aux yeux du guinéen que les adversaires politiques ne sont pas des ennemis, ne sont pas des personnes en guerre, ils se battent tous pour le bien du pays.

Ceci est très important. Maintenant de l’autre côté, il s’agit de voir l’application des engagements pris parce que dans le passé il y a eu beaucoup d’engagements pris qui n’ont pas été suivis d’effets, est ce qu’on va rééditer la même chose ou est qu’il va y avoir changement ? Ce changement de quel ordre il sera ? Voilà les questions dont on doit se poser et puis il faut qu’on fasse aussi en sorte que cette rencontre ne soit pas un autre échec, que les engagements pris soient respectés et dans ces conditions il faut que tous les partis politiques du pays soient vigilants .Quand le président prend un engagement de façon solennelle c’est comme s’il prenait une ordonnance ou un décret ,ça doit être appliqué .

Aminata :l’UFR de Sidya Touré mouvance ou opposition ?

AOTD : a mon avis quat il y a un flou on doit se contenter de ce que la loi dit. La loi est clair, la charte des partis politiques dit qu’il y a deux camps en Guinée, il y a la mouvance et l’opposition, ceux qui participent au gouvernement et soutiennent ses actions à partir de là il ne doit pas y avoir de doute dans les gens.

Aminata :un appel à lancer ?

AOTD :

Le combat doit être permanent, la démocratie ne se donne pas, ne se décrète pas nous devons tous nous battre pour défendre nos droits mais il faut savoir que nous avons des devoirs.

Souvent vous pouvez voir quelqu’un pour enlever une roue au niveau d’un véhicule creuse sur le goudron ça c’est pas bien car ce bien qu’il est entrain de détruire là appartient à tout le peuple de Guinée et souvent ce qui nous fatigue est que je ne prends pas soin d’un bien appartenant à l’état parce que j’estime que c’est pour l’état donc pour tout le monde je peux en jouir comme je veux. Ca c’est quelque chose de très dangereux pour la Guinée car nous détruisons souvent le peu qu’on a.

De l’autre côté c’est de demander aux gens aussi de réclamer leurs droits souvent on voit un gouverneur ,un préfet ou un maire qui abuse des biens du peuple ,par exemple un préfet ,un ministre laisse son véhicule allumé pendant qu’il n’est pas dedans pour que le climatiseur continue à tourner alors que le carburant brulé c’est le peuple qui l’a acheté, on a le droit de dire à ce ministre ou à son chauffeur d’arrêter la voiture.

Je voudrais enfin demander à tout le monde d’adhérer à l’ADR puisque c’est le parti qui ne défendra que leur intérêt. C’est un bébé qui appartient à toute la Guinée nous le confions à tous.

Ousmane Koumanthio Tounkara

620024949



