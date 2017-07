La Guinée réquisitionne le train Conakry Express (Décret)

Par décret signé 13 juillet et annoncé à la télévision nationale le 14 juillet, le président de la République a réquisitionné le train Conakry Express. Les locomotives, les voitures et groupes électrogènes seront désormais administrés et gérés par la Direction nationale des chemins de fer.

Le décret invite le ministre des transports, le ministre de la justice et l’agent judiciaire de l’Etat à tout mettre en œuvre pour « l’application stricte » de la décision présidentielle. Reste à savoir quelle sera la réaction des China Fund International et Sonongol qui n’ont pas dit leur dernier mot.

