Kouroussa: six morts dans un accident de circulation à Saraya

Un accident de circulation s’est produit sur la nationale Dabola -kouroussa .a apris le aminata. com. Le bilan fait état de six morts et plusieurs blessés. Selon nos sources, c’est un camion qui quittait la région de Kankan pour rejoindre la capitale Conakry.

Ce camion a tout d’abord écrasé sur son chemin une vache avant de percuter la voiture RAV4. Les victimes de cet accident de circulation seraient des artistes qui partaient dans la capitale régionale de Kankan pour la célébration de la fête de ramadan.

Les corps des victimes sont en traitement au centre de Saraya avant d’être transporté à Conakry.

Les autorités de la préfectures de Kouroussa se sont rendues sur les lieux pour constater les faits. Dans l’espace d’un mois le pays a enregistré plusieurs morts dû aux accidents de circulation.

Zeze Enema Guilavogui pour Aminata.com

