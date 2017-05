Kouroussa: des coupeurs de route mis aux arrêts par les services de sécurité

Des sources locales nous apprennent que deux malfrats qui semaient la terreur sur les différents axes routiers de la préfecture de Kouroussa et ses environs ont été arrêtés par des éléments des services de sécurité dans la soirée du 26 mai 2017.

A en croire nos informateurs, ces malfrats font partie d’un réseau de bandits qui opèrent souvent pendant le mois Saint de Ramadan et la saison des pluies entre les préfectures de Kankan, Siguiri, Kouroussa et la localité de Kourémalé.

Interrogés par les services de sécurité locaux après leur arrestation, les bandits ont reconnu les faits qui leur sont reprochés.

“Ils appellent au secours pour retrouver un domicile des clients qui détient des engins roulants. Après quelques minutes de conversation, les talismans à base de cailloux et de parfum, créent une perte de mémoire, et ils retirent des motos, argent, bag, téléphone etc. Ils sont capables d’amener leurs victimes à les conduire à leurs propres domiciles pour soutirer autres objets précieux”, explique un confrère de l’agence guinéenne de presse basé dans cette préfecture.

Aux dires de ce journaliste, le Ramadan passé, ces malfrats avaient réussi à emporter 12 motos et plus de 70 millions de francs guinéens.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

aliousarayabhe@gmail.com

(+224) 622 304 942