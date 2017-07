Kissidougou : un bandit arrêté muni d’une arme de guerre

Le problème d’insécurité est aujourd’hui devenu un fléau récurent en Guinée même les axes routiers ne sont pas épargnés de ce phénomène qui frappe à plein fouet plusieurs citoyens du pays. C’est même le cas à Kissidougou loin des centaines de kilomètres de la capitale Conakry en région forestière où un bandit a été appréhendé avec une arme de guerre, a appris aminata.com.

Ce présumé bandit à grande échelle qui vient de tomber dans le filet des services de défense et de sécurité à Kissidougou était muni d’une arme de guerre un (PMAK), pour mettre les passagers au respect en fin d’accomplir leur mission. Egalement des armes blanches et des tenues militaires et policière ont été retrouvées sur lui révèle notre source.

Selon des informations ce présumé malfrats qui évoluait dans la région a reconnu qu’il fait partie d’un groupe de gang qui mène des opérations en dépouillant des paisibles populations de leurs biens surtout la traque des véhicules sur les axes routiers qui aboutissent à l’agglomération de kissidougou.

Comme les années précédentes, la periode hivernale est propice pour les bandits pour mener des attaques à main armée.

Zeze Enema Guilavogui pour aminata.com

Tel:+224622344542

zezeguilavogui661@gmail.com

