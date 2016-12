Kindia: Alpha Condé promet monts et merveilles aux populations de Kania

Le chef de l’Etat a promis la construction des infrastructures hôtelières, routières et agricole. «Si on n’a pas des hôtels, les touristes ne viendront pas chez nous. Aujourd’hui, on a plus d’hôtels que Dakar (Sénégal)», a-t-il fait remarquer avant d’ajouter que d’ici fin 2017, la Guinée dépassera Abidjan en termes d’infrastructures hôtelières.