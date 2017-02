Pour inaugurer ce laboratoire de dernière génération, c’est une forte délégation Russe conduite par la responsable de Rospotrebnadzor, Anna Popova avec rang de ministre , l’adjoint du ministre russe des Affaires Etrangères, Représentant spécial du Président de la Fédération de Russie chargé du Proche-Orient et des pays Africains, Michael Bogdanov et le Directeur de la division alumine de RUSAL, Yakov Itskov qui sont arrivés en Guinée . Côté guinéen le Président de la République s’est fait représenté par le ministre d’Etat chargé des investissements publics et privé Dr Ibrahima Kassory Fofana accompagné du Ministre Yéro Baldé de l’enseignement supérieur et du Ministre de la Santé Abdouramane Diallo.

Le laboratoire a été installé au centre de Recherche en épidémiologie-microbiologie et soins médicaux (CREMS) construit par RUSAL à plus de 10 millions de dollars en 2015 pour lutter contre l’épidémie d’Ebola .Ce laboratoire d’un très haut niveau permettra aux scientifiques – chercheurs de faire des analyses de laboratoire en toute sécurité.

Dans son discours la ministre Anna Popova a rendu un vibrant hommage à Rusal et à l’ensemble des chercheurs guinéens et Russes (Sur instruction du Président de la Fédération de Russie et du gouvernement Russe l’entreprise Rusal a construit un hôpital qui repond aujourd’hui à tous les critères internationaux, grâce à la bonne collaboration et aux efforts des scientifiques travaillant dans cet hôpital aucun n’est tombé malade pendant la campagne de lutte contre le virus Ebola. Je souhaite que cette bonne collaboration entre nos scientifiques se renforce dans l’intérêt des peuples Russes et Guinéens) a-t-elle fait remarqué

Dans le même ordre d’idée le Ministre Abdouramane Diallo de la santé a fait remarqué que l’inauguration de ce nouveau laboratoire donnera la possibilité de faire des recherches scientifiques en laboratoire et de diagnostiquer très rapidement toutes les maladies infectieuses.

En fin le Dr Ibrahima Kassory Fofana ministre d’Etat en charge des investissements publics et privés a au nom du Président de la République de Guinée le Pr Alpha Condé remercié la fédération de Russie pour cet important don de laboratoire de recherche et de diagnostic des maladies inféctiueses. Il a aussi remercié la société Rusal ( Le Président de la République m’a chargé de saluer la coopération avec Rusal dont l’engagement et la solidarité n’ont jamais manqué pendant la dure épreuve de la calamité d’Ebola. Il me charge de demander au représentant de Rusal en Guinée de transmettre ses sentiments de gratitude et ceux des populations guinéennes envers son excellence Oleg DERIPASKA) a dit le représentant du chef de l’Etat.

La fin de la cérémonie a été marquée par la signature d’un protocole de remise du laboratoire entre la ministre Popova et le ministre Yéro suivi d’une visite du centre hospitalier de Rusal.