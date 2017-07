Kindia : des cadres du ministère de la santé outillés en planification opération et gestion de projet

Le programme de formation porte sur le thème : « planification opérationnelle et gestion de projet » A travers cet atelier de formation qui se tient à Kindia HFG (Projet Finance Gouvernance » en collaboration avec le ministère de la santé, entend apporter des réponses à certains obstacles qui assaillent le système de santé guinéen.

L’objectif de cet atelier est de renforcer la capacité du MS en planification opérationnelle et de former les cadres supérieurs en tant que formateurs qui seront en mesure de communiquer l’expérience acquise aux niveaux opérationnels.

La formation qui va durer dix (10) jours, concerne notamment les employés du ministère de la santé dans l’élaboration et la gestion des plans opérationnels et stratégiques. Les cadres du ministère de santé sont aussi visés pour apprendre à utiliser les procédures en planification et gestion des projets et programmes. En fin elle concerne un groupe de formateurs du même département afin de communiquer l’expérience acquise aux niveaux opérationnels.

Les résultats attendus de cette formation sont entre autres le renforcement des capacités du personnel du ministère de santé en conception et gestion des plans, programmes et projets. Déjà la compréhension du manuel de planification et gestion des projets et programmes est facilité.

Les participants ont donc dix jours pour renforcer leurs capacités opérationnelles dans la gestion des projets et programmes.

A noter que le projet finance gouvernance n’est pas à son premier geste d’accompagnement du ministère de la santé en terme de renforcement des capacités des cadres du ministère d’améliorer le système sanitaire guinéen.

Aminata Bah

